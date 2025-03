Silbidos en el Bernabéu: El Real Madrid ganó pero sufrió ante el Rayo Vallecano

El Real Madrid logró tres puntos cruciales este domingo al vencer al Rayo Vallecano por 2-1 en el Santiago Bernabéu. A pesar de los goles de Kylian Mbappé y Vinícius Junior, el equipo blanco vivió momentos de tensión, especialmente en la segunda mitad, cuando los silbidos de su propia afición dejaron claro el descontento por la falta de control en el juego.

El partido, que sirvió como preparación para el crucial duelo de Champions League ante el Atlético de Madrid este miércoles, dejó más dudas que certezas. Aunque el Real Madrid consiguió adelantarse en la tabla al Atlético (que perdió ante el Getafe), su rendimiento dejó mucho que desear, especialmente en defensa.

El Real Madrid salió con intención de dominar desde el primer minuto, y en apenas cuatro minutos, sus estrellas ofensivas hicieron la diferencia. Mbappé abrió el marcador al aprovechar un rechace del defensa Lejeune tras un centro al área.

Casi de inmediato, Vinícius Junior amplió la ventaja. Tras un recorte fallido, el brasileño superó a Lejeune y luego a Ratiu, marcando su segundo gol en Liga en los últimos tres meses y medio.

El Rayo reaccionó y apretó a los merengues

Justo antes del descanso, el Rayo Vallecano recortó distancias con un gol de Pedro Díaz. Un disparo desde la frontal que tocó el travesaño antes de entrar, dejando a Lunin sin opciones. El VAR revisó la jugada, pero el gol fue válido, y el partido se puso más interesante de lo que el Real Madrid hubiera deseado.

La segunda mitad fue un calvario para los blancos. Sin Rüdiger y con Courtois descansando, la defensa se mostró frágil. Fran García y Lucas Vázquez en los laterales no dieron seguridad, y el Rayo aprovechó cada espacio para generar peligro. Aunque no lograron el empate, mantuvieron al Real Madrid en vilo hasta el pitido final.

La falta de control del partido por parte del Real Madrid provocó el enfado de la afición, que no dudó en silbar a su equipo. Carlo Ancelotti, desde el banquillo, intentó reaccionar. Sacó a Rodrygo Goes y metió a Fede Valverde en el minuto 68, buscando más equilibrio en el mediocampo. Sin embargo, el equipo siguió dependiendo de acciones individuales de Mbappé y Vinícius, que no siempre estuvieron acertados.

Al final, los tres puntos sirvieron para que el Real Madrid adelantara al Atlético de Madrid en la tabla, igualando a puntos con el FC Barcelona, que tiene un partido menos tras el aplazamiento de su encuentro por el fallecimiento de Carles Miñarro, médico del club catalán.

Sigue leyendo:

–¿Quién era Carles Miñarro, el médico del FC Barcelona que murió previo al partido ante Osasuna?

–Martín Demichelis aseguró que Sergio Ramos es “el mago” de Rayados

–Futbolista de Club América, Kevin Álvarez, herido por botellazo desde la tribuna tras empate ante Chivas