Futbolista de Club América, Kevin Álvarez, herido por botellazo desde la tribuna tras empate ante Chivas

El primer Clásico Nacional de la Liga MX entre Chivas del Guadalajara y Club América terminó con agresión al periodista David Faltelson. El pasado sábado, ambos clubes se volvieron a ver las caras. El empate a cero pasó a un segundo plano gracias a un botellazo que recibió Kevin Álvarez.

El partido en el Estadio Akron fue tenso y con emociones a flor de piel. El duelo acabó en empate y con la expulsión de Cade Cowell al minuto 70. Al finalizar el cotejo, los jugadores del América se retiraban al vestuario entre pitos e insultos.

En medio de esa situación, arrojaron una botella de vidrio que terminó haciéndole daño en la rodilla a Kevin Álvarez. El pique con los fans fue tal, que Erick Sánchez les presumió el parche de campeones de la Liga MX, algo que encendió aún más a los hinchas.

Jugadores del América se hacen de palabras con la afición de Chivas tras el Clásico Nacional



Ojo con Erick Sánchez, les presumió el parche de tricampeón 🏆🏆🏆



📹 @jmanuelfigueroa pic.twitter.com/fWtevjq6KX — MedioTiempo (@mediotiempo) March 9, 2025

A la salida de los jugadores del América del estadio, se pudo ver a Kevin Álvarez desalojar con un vendaje en su rodilla izquierda producto del corte generado por la botella.

Así sale Kevin Álvarez del Clásico Nacional 🤕



El jugador del #América habría sido agredido por aficionados en el Estadio Akron.@OmarVV9 pic.twitter.com/bFClxQM1Fk — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 9, 2025

Rechazo al botellazo a Kevin Álvarez

Desde Club América no guardaron silencio y condenaron sin miramientos el hecho de violencia. El entrenador André Jardine no se guardó nada y directamente señaló a la Liga MX invitándole a tomar decisiones para sancionar este hecho.

“De la botella, lamento mucho porque fue un peligro que pasó. Si pega en la cabeza de un jugador, podríamos estar hablando de algo muy serio. Gracias a Dios, que le pega en la pierna a Kevin, está con un corte en la pierna. Pero menos grave de lo que se pudiera decir. De nuestra parte, espero que la liga tome las providencias porque no puede pasar”, dijo.

Por su parte, Erick Sánchez reveló que la botella casi impacta en la cabeza del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre. Posteriormente, también condenó el acto.

“En general no puede pasar en ningún estadio, aventar una botella de vidrio. Afortunadamente no le pegó en la cabeza a Rodrigo (Aguirre). Cuando reventó en el piso es cuando le pega a Kevin (Álvarez). Como lo he dicho, la violencia no está permitida en cualquier estadio, debemos de pelear por eso, no está bien en ningún lado”, opinó.

No es la primera vez que el fútbol mexicano se ve empañado por este tipo de hechos violentos. A mediados de noviembre de 2024 ocurrió algo similar.

En la ida de los cuartos de final de Nations League, México perdió 2-0 ante Honduras. Una lata voló desde la grada e impactó en la cabeza del estratega Javier Aguirre, ocasionándole un sangrado.



