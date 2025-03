Aranceles de China afectará al barrio chino de NY que no tiene otra opción que importar bienes culturales, según lugareños

Mientras los nuevos aranceles implementados por China entran en vigor este lunes, una tienda de productos espirituales que vende productos de feng shui teme el cierre de establecimientos que llevan mucho tiempo en el barrio chino de Nueva York.

Asimismo, un paquete de fideos podrían subir al menos un dólar. El costo de los contenedores para llevar podría aumentar los precios de entrega.

Por lo general, los negocios en el barrio de Chinatown de Manhattan, que son especialmente importantes en importaciones, están considerando un posible aumento del 8% en los precios.

Pero el temor a los aranceles no se limitan a situaciones financieras. En los barrios chinos de todo Estados Unidos, la gente se preocupa por la pérdida de tradiciones culturales y las ya altas cifras de pobreza en estas comunidades, en su mayoría compuestas por inmigrantes.

Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, el 28% de los residentes de loss barrios chinos viven por debajo la línea de pobreza.

Los barrios chinos se enfrentan a una crisis única porque muchos de los artículos que se venden allí no suelen estar disponibles en sitios como Amazon y simplemente no hay suficiente demanda para que las empresas construyan fábricas en el país.

El presidente Donald Trump agregó esta semana un arancel del 10% a todas las importaciones que proceden de China, que se suma al arancel de hasta el 25% que el republicano impuso en su primer gobierno.

El mandatario expresó que los impuestos a las importaciones, que también estableció a Canadá y México antes de suspenderlos temporalmente, seguirán vigentes hasta que China tome medidas para reducir el flujo del fentanilo a Estados Unidos.

Por lo que China tomó represalias e impuso sus propios aranceles al país norteamericano, que llegan a representar hasta el 15% para algunos productos estadounidenses.

“El pueblo chino nunca ha creído en la coerción ni en la intimidación, ni sucumbimos al acoso ni a las tácticas hegemónicas”, manifestó el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian.

Muchos de los establecimientos de los barrios chinos de la nación obtienen la mayoría de sus productos de China. Wing On Wo & Co., en la ciudad de Nueva York, obtiene el 90% de sus productos del país.

En los estantes hay objetos de cerámica y porcelana, desde bandejas para servir con dibujos ornamentados hasta porta incienso. Mei Lum, propietaria de la quinta generación de la tienda, dijo que actualmente hay mucha incertidumbre, especialmente en su temporada alta en torno al Año Nuevo Lunar y la Navidad, informó NBC News.

¿Cómo serán los aranceles sobre China?

El profesor de la Escuela de Administración Anderson de la UCLA, Chris Tang, especializado en la gestión de la cadena de suministro global, indicó que, en lo que respecta a los barrios chinos, la gente suele recurrir a ellos para conseguir productos a los que no se puede acceder con facilidad en otros sitios.

Aunque algunos partidarios creen que los aranceles fomentan la producción nacional, ees no es el caso de muchos artículos culturales, manifestó Tang.

“El volumen es demasiado pequeño y, en realidad, solo la población china los comprará. Por lo tanto, no tienen forma de crear fábricas para fabricarlos en Estados Unidos. La escala no es lo suficientemente grande”, dijo Tang. “Así que, sin duda, tienen que importar. No hay salida”.

El profesor añadió que los consumidores posiblemente no sentirán el impacto total de los aranceles de inmediato, ya que los impuestos tardan algunas semanas en llegar al nivel minoristas.

La tienda de Mei Lum, que fue fundada en 1925 y sigue siendo el lugar que lleva más tiempo en funcionamiento en el barrio chino de Manhattan, obtiene la mayoría de sus productos de Jingdezhen, una ciudad al sur de China conocida por su porcelana. Señaló que está observando algunos de los efectos de los aranceles, ya que recibió una factura retroactiva esta semana que posiblemente incluye tarifas vinculadas con los aranceles por un envío del mes pasado. Y hay mucha confusión con relación a como se calculan las tarifas.

Familias de clase trabajadora dependen de Chinatown por sus bajos costos

Los precios comparativamente bajos en los barrios chinos están destinados en gran parte a las familias de bajos ingresos y de clase trabajadora, indicaron los residentes.

En la ciudad de Nueva York, el ingreso medio del barrio, de $35,805 dólares, es significativamente inferior al de Manhattan, en su conjunto, de $86,553 dólares.

Sigue leyendo: