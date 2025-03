Cristina Porta explota ante el “romance” de su ex Luca Onestini y Aleska Génesis

La periodista española Cristina Porta, quien participó en la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, arremetió en contra de la modelo Aleska Génesis por su supuesto romance con Luca Onestini, exnovio de Porta, durante su participación en ‘La Casa de los Famosos All Stars’.

Cristina Porta estuvo como invitada en el programa Pica y se Extiende de Telemundo y tuvo la oportunidad de simular un posicionamiento. La comunicadora eligió posicionarse frente a una imagen de Aleska Génesis y, al igual que como se hace dentro del reality show, decirle lo que pensaba.

La exparticipante de LCDLF le envió su mensaje a Aleska Génesis por su supuesto romance con Onestini, algo que muchos han considerado como una traición por parte de Aleska. “En el último mensaje de texto me dices ‘te quiero’ y que me admiras mucho como mujer. Lo que yo no sabía es que eras mi fan y que te ibas a comer mis sobras, que por cierto te dije que estaban en mal estado. Tengo que comunicarte que aquí fuera ya tenemos un ganador de La Casa de los Famosos All Stars, se llama Clovis, por liberarse de ti”, dijo Cristina Porta, haciendo referencia a Clovis Nienow, exnovio de Aleska y exparticipante de La Casa de los Famosos 4.

El conductor Carlos Adyan le preguntó a Cristina qué le diría a Luca si lo tuviese en frente, a lo que la comunicadora respondió: “Enhorabuena, has ganado el triple: no te quieren en Italia, no te quieren en España y ahora tampoco en EEUU. Eres un narcisista, tu profesión es engañar a las mujeres, pero te ha llegado tu karma, se llama Aleska.”

Aleska Génesis y Luca Onestini participan en ‘La Casa de los Famosos All Stars’, la edición especial del reality show. Aleska quedó de sexta finalista en la cuarta temporada y volvió a probar suerte en esta edición. Antes de ingresar al reality show, la modelo venezolana aseguró que no tenía intención de iniciar un romance con Onestini por respeto a Porta, con quien desarrolló cierta cercanía antes de ingresar a la casa. Sin embargo, a Porta le mostraron un clip en el que Aleska asegura que no era amiga de ella y tampoco eran tan cercanas.

Porta aseguró que Aleska Génesis no era su amiga y lamentó que dentro del programa la modelo también haya hablado mal de su exnovio, Clovis Nienow, con quien también estuvo en la cuarta temporada del reality show.

“[Aleska] no era mi amiga porque para mí amiga es una palabra muy fuerte, pero yo me he pasado meses hablando con ella por teléfono porque yo iba a entrar a La casa [de los famosos All-Stars]. Me hablaba mucho de Clovis; muy mal, la verdad. ¿Qué voy a esperar de ella si está hablando dentro de La casa mal de un hombre que la ha querido, que la ha respetado, que se ha echado hate encima solo por amarla? Entonces es normal que hable mal de mí”, expresó la periodista en el programa ‘Pica y se Extiende’ de Telemundo.

Cristina Porta también se refirió a su exnovio Luca Onestini a quien calificó como “narcisista” y dijo que la ha seguido por diferentes realities. “Me ha pasado en dos realities anteriores en los que yo ya estaba confirmada que él ha querido entrar. Obviamente como buen narcisista él siempre va a intentar hacerme daño. Él sabía perfectamente que yo había hecho las paces con Aleska y siguió con eso y yo sabía perfectamente que iba a intentarlo con Aleska”, señaló la periodista.

