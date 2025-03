La exMiss Universo Olivia Culpo anuncia su primer embarazo con Christian McCaffrey

La modelo y exMiss Universo, Olivia Culpo, y su esposo, el futbolista de la NFL Christian McCaffrey, emocionaron a sus seguidores al anunciar que esperan su primer bebé juntos.

La noticia fue compartida por Culpo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una serie de fotos y un video en los que aparece junto a McCaffrey, mostrando su felicidad mientras ella toca su pancita de embarazo. “Próximo capítulo, la maternidad“, escribió.

La llegada de su primer hijo sucede casi un año después de su boda, la cual tuvo lugar el 29 de junio de 2024 en la histórica capilla Watch Hill, de 150 años de antigüedad, ubicada en Rhode Island.

En esa ocasión la ceremonia fue una celebración de amor y elegancia, con Culpo luciendo un impresionante vestido personalizado de Dolce & Gabbana. El diseño de la prenda incluyó mangas largas y una espalda abotonada, complementado con un velo de encaje de cinco metros, el cual hizo que la exMiss Universo brillara con una presencia cautivadora.

En una entrevista con la revista Vogue, Olivia compartió detalles sobre su elección de vestuario para ese día tan especial.

“No quería que exudara sexo de ninguna manera“, explicó. “Quería que se sintiera natural y como si me complementara, no me dominara. Englobaba tanta belleza y simplicidad“, agregó.

La historia de amor de Olivia Culpo y Christian McCaffrey comenzó en 2019, cuando algunos amigos cercanos de la modelo la animaron a tener una cita a ciegas con el famoso atleta. Desde entonces, su relación ha sido un éxito rotundo, culminando en una boda de ensueño y ahora, la dulce espera de su primer hijo.

Sin duda alguna, la pareja continúa demostrando su complicidad y felicidad, y sus seguidores mostraron su emoción por verlos comenzar este próximo capítulo en sus vidas a través de toda clase de felicitaciones y mensajes de apoyo.

