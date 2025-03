Lupillo Rivera y Luca Onestini destrozados por la eliminación de Aleska

La modelo venezolana Aleska Génesis se convirtió en la sexta eliminada del reality show ‘La Casa de los Famosos All Stars’. Tras una intensa gala de eliminación, el público votó y la sexta finalista de la cuarta temporada del reality show no recibió suficientes votos para permanecer en competencia. Su eliminación causó muchos sentimientos dentro de la casa, especialmente en Lupillo Rivera y Luca Onestini quienes no pudieron evitar mostrar su tristeza.

Los nominados de esta semana eran Luca Onestini, Lupillo Rivera, Aleska Génesis, Caramelo y Paty Navidad. La primera en ser salvada fue Paty Navidad, seguida de Lupillo Rivera y Luca Onestini. La decisión final quedó entre Caramelo y Aleska, siendo esta última la eliminada de la semana.

Cuando Caramelo bajó las escaleras de la casa todo el team tierra celebraron eufóricos el regreso de su compañero y la eliminación de Aleska. Dania, Manelyk, Paty, Adame, Uriel, Niurka, Alejandra y Rey Grupero abrazaron a Caramelo tras salvarse de la eliminación.

Sin embargo, los sentimientos eran diferentes entre los integrantes del cuarto fuego y agua. Los más cercanos a Aleska fueron Lupillo Rivera, con quien repitió dupla en esta temporada, y Luca Onestini, con quien tuvo un supuesto interés romántico dentro del programa.

Lupillo Rivera no pudo ocultar las lágrimas al ver que Aleska no se salvó de la eliminación, aunque en días anteriores estaba seguro que tanto él como la modelo se salvarían de la eliminación.

Luca Onestini decidió refugiarse en el cuarto agua mientras todos los demás celebraban en el jardín. El italiano miraba al piso tratando de asimilar que Aleska, a quién le demostró mucho interés durante las últimas semanas, ya no estaría en el reality show.

Todo parece indicar que la estrategia de la modelo de cambiar de cuartos no le resultó. Además, durante los últimos días fue sumamente criticada por el “romance” que inició con Luca Onestini. Esto causó molestia entre los espectadores ya que antes de entrar al programa Aleska había dicho que no se involucraría con ningún hombre dentro del reality.

Además, Onestini es el exnovio de Cristina Porta, exparticipante de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en la cual también participó Aleska. Aunque Porta y Aleska no fueron precisamente amigas en el reality show, luego de la competencia hicieron las paces y se volvieron cercanas. Es por esto que muchos consideran que la atracción entre Luca y Aleska fue una traición a Cristina Porta.

