Niurka Marcos y su implacable posicionamiento contra Aleska Génesis

La actriz cubana Niurka Marcos no tuvo contemplación con Aleska Génesis en el posicionamiento de este domingo en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

Las diferencias entre ambas comenzaron cuando la modelo venezolana mostró sus intenciones de pasarse al cuarto Agua y ahora que logró esto, ha revolucionado a la casa y también se ha ganado muchas críticas del público.

Niurka, ante lo que ha ocurrido, se mostró bastante firme con ella y por eso le dijo en el cara a cara: “El tsunami empezó, mi amor, desde que nosotros tres nos independizamos (Rey Grupero, Caramela y ella), ¿okey? Tú no estás ni puedes, no te alcanzan las neuronas para provocar ni una tormenta”.

El posicionamiento de Niurka Marcos contra Aleska Génesis

Niurka barrio, trapeó y secó el piso con la Falseska y se aplaude.#LCDLFAllStars pic.twitter.com/DlwwnY0Sok — Soy Marbe (@BellaIndirecta) March 10, 2025

La artista indicó que Aleska fue muy predecible al hacer el cambio con ella de cuarto: “Te delataste, lo único que hiciste fue corroborar lo que ya yo venía diciendo. Qué triste, porque cuando te conocí halagué tanto tu belleza, pero eres una víbora que se arrastra, tratando de dar lástima, de convencer después que metes la pata, como lo hiciste ahora”.

También consideró que el hecho de hacer el cambio de cuarto lo han cuestionado varios compañeros de Fuego, pues no les gustó la decisión que tomó la ex reina de belleza.

“Esas son tus acciones, te voy a decir algo, antes de que entraras a Agua ya no estabas soportando, durante tu estancia en Agua ya no estás soportando y si te quedaras, igual vas a seguir no soportando. Eso es lo que va a pasar contigo, mi amor. Ah, por cierto, tengo muchos adjetivos para que le sigas poniendo a tus perfumes, si quieres después, con calma, te los voy diciendo”, culminó.

Aleska, por su parte, se defendió y dijo que ella no necesita estrategias en el juego. “Obviamente yo no fui la tormenta, fui la excusa para lo que hiciste”, dijo.

