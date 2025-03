OPTO: comida mediterránea para sentirse bien

En el mismo espacio donde durante casi cuatro décadas funcionó el restaurante griego Periyali, ahora los neoyorquinos pueden disfrutar de un menú de inspiración mediterránea moderno y variado en el nuevo restaurante que lleva por nombre OPTO.

De la mano de la reconocida restaurantera Nicola Kotsoni (Il Cantinori, Amali, Bar Room, Bar Six, Periyali), el Chef Ejecutivo Alex Tubero (Amali, Ad Hoc, Union Square Cafe) ofrece una interpretación elevada y accesible de la cocina mediterránea, inspirada en el profundo respeto de tiene por los ingredientes de alta calidad cuidadosamente seleccionados y una técnica refinada pero sin complicaciones.

“Nuestro menú busca complacer los gustos de los comensales, en cuanto a la calidad de los ingredientes se refiere. La base de la cocina mediterránea es comer saludable, disfrutar la compañía, el momento, que creo es algo que se ha perdido un poco”, explica el chef nacido en el sur de Florida quien desarrolló una pasión por la cocina a temprana edad antes de asistir al Culinary Institute of America en Napa, California.

El Chef Ejecutivo Alex Tubero (der) junto a su socia Nicola Kotsoni. Foto: Noah Fecks

La cena en OPTO, nombre que significa “desear” y “visualizar” en latín, comienza con pan de trigo durum hecho en casa, acompañado de aceite de oliva premium importado de España. El menú incluye selecciones de platos crudos como ostras St. Simon, atún rojo, cola amarilla noruega, tarta de salmón real y carne cruda servida con hojas de alcaparra silvestres cultivadas en las playas de Santorini.

Entre los aperitivos se destacan la ricotta de leche de oveja batida, elaborada en casa con miel de castaño toscana artesanal; el pulpo español a la brasa con papa nueva, menta y jerez envejecido; y el “Guazzetto” de langostinos tigre, cocidos a fuego lento en una salsa de vino blanco, tomate y ajo.

El pulpo con papas es parte del menú de entradas./Foto: Noah Fecks

Las pastas artesanales son el alma del menú de OPTO, con opciones como Macaroni di Bussa al Pomodoro con tomate del Vesubio, albahaca y pecorino sardo; Pansoti con Salsa di Noci con hojas de diente de león, ricotta de leche de oveja y nueces tostadas; Trenette al Pesto Genovese con papa, judías verdes y piñones españoles, elaborado con aceite de oliva de Liguria; y Tagliolini al Amalfi Limone, terminado con limones de Amalfi y mantequilla cultivada importada de Francia. Cada ingrediente es cuidadosamente seleccionado.

“Cuando nuestros clientes prueban nuestra comida pueden estar seguros de que se van a sentir bien porque utilizamos ingredientes de alta calidad”, asegura Tubero, quien agrega que los platos favoritos han sido los más sencillos, como la ensalada de lechuga, pepino, cebollín y eneldo con una vinagreta de anchoas y sésamo.

El menú ofrece además una variedad de pastas con diferentes salsas. Foto: Noah Fecks

Para los platos principales, OPTO ofrece opciones del mar y la tierra como el branzino de las Islas Canarias, filet mignon de ganado criado en los pastizales volcánicos de Tasmania, chuletas de cordero Hawkeye Point de Colorado con chermoula de menta y paleta de cerdo lechal con castañas, mantequilla dorada y salvia.

Los postres incluyen clásicos como galletas de amaretti, tarta caprese de limón, mousse de chocolate negro y la emblemática crème caramel del menú de Periyali.

El programa de bebidas celebra la simplicidad y accesibilidad con una cuidada selección de vinos de Italia y Francia. La carta de cócteles incluye creaciones inspiradas en frases de Dr. Seuss y Oscar Wilde, como Today You Are You (vodka y limoncello), Where Ever You Fly (bourbon, amaretto y bitters de chocolate) y Don’t Give Up (ginebra, naranja sanguina y prosecco). Además, OPTO ofrece refrescantes spritzes durante todo el año, como Beauty Is a Form of Genius (cereza Antico, Amaro Nonino y prosecco) y Truth Is Rarely Pure (whisky japonés, Aperitivo Nonino y prosecco).

“Nuestro restaurante es ideal para relajarse, sentirse cómodo y divertirse”, asegura el chef.

Por su parte Kotsoni, quien ha inaugurado 12 restaurantes en Nueva York, encontró una conexión especial con Tubero a través de su pasión compartida por la gastronomía y su visión de lo que debe ser un restaurante de barrio.

“Alex es inspirador y la comida va a sorprender a todos”, afirma Kotsoni. “OPTO se trata de servicio, calidad y crear un espacio donde la gente se sienta como en casa”.

Los comensales son recibidos por un gran bar de mármol blanco, enmarcado por un arco de bronce y azulejos de nácar. /Foto: Noah Fecks

OPTO está ubicado en el barrio Flatiron de Nueva York, en 35 W 20th St. Abierto solo para cenas, de lunes a domingo, de 5 a 11 pm. Para reservaciones, visite Resy, llame al 212-463-7890 o acceda a https://optonyc.com/.