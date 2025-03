Encuentran muerto a Wheesung, cantante surcoreano de R&B

El mundo de la música surcoreana se vio sacudido por la triste noticia del fallecimiento de Wheesung, uno de los artistas más queridos en la industria del R&B en Corea. El cantante de 43 años fue encontrado muerto en su apartamento en el distrito Gwangjin de Seúl, informó su agencia Tajoy Entertainment.

A través de un comunicado oficial, Tajoy Entertainment confirmó la noticia y expresó su profunda tristeza al anunciar que Wheesung fue encontrado en paro cardíaco en su hogar y fue declarado muerto en el lugar.

Sin embargo, aunque la agencia señaló que la causa de muerte fue un paro cardíaco, la policía solicitó una autopsia para investigar más a fondo las circunstancias que rodearon su fallecimiento, señalando que no había indicios de ingreso forzado ni de un acto criminal.

La noticia de su muerte ha conmocionado tanto a sus seguidores como a la comunidad musical, quienes expresaron su dolor a través de las redes sociales, recordando su legado artístico y su contribución al mundo de la música.

¿Quién fue Wheesung?

Wheesung, cuyo nombre real era Choi Whee-sung, debutó en la industria musical en 1999 con el cuarteto A4, pero fue su carrera en solitario fue la que lo consolidó como una de las voces más destacadas del R&B en Corea, según el medio internacional Variety.

Su primer álbum, ‘Like a Movie’ (2002), lo catapultó a la fama con el éxito “Can’t You”, y a lo largo de los años, continuó dejando huella con temas como su versión de “Insomnia” de Craig David.

Además de su carrera como intérprete, Wheesung destacó como compositor y productor, escribiendo canciones para artistas de K-pop como Younha (“Password 486”), T-ara (“You Drive Me Crazy”), Twice (“Dance the Night Away”) y Ailee, cuyo debut con Heaven en 2012 fue producido por él.

Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por problemas legales y de salud. En 2019 fue acusado de consumo habitual de propofol, un anestésico controlado en Corea, por lo que recibió una sentencia suspendida y una multa.

Asimismo, tuvo antecedentes de abuso de etomidato y había hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión, el trastorno de pánico y el insomnio.

Wheesung continuó activo en la música hasta su fallecimiento y tenía programado un concierto con KCM en Daegu este sábado, el cual ha sido cancelado.

