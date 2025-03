Maripily Rivera opina sobre la detención de Aleska Génesis: “No se lo deseo a nadie”

La empresaria boricua Maripily Rivera se pronunció con respecto a la detención de la modelo venezolana Aleska Génesis. Rivera, quien fue ganadora de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, criticó fuertemente la participación de Aleska en la edición ‘All Stars’ del reality show. Aunque la empresaria celebró la eliminación de Aleska del programa, lamentó que fuese detenida poco después.

Maripily Rivera nunca ocultó su rechazo hacia Aleska Génesis, ya que ambas participaron juntas en la edición anterior del reality show y no se la llevaron bien. La boricua cuestionó fuertemente la participación y las estrategias de Aleska en esta nueva temporada e incluso celebró efusivamente su eliminación.

Tras conocerse su arresto, Maripily Rivera decidió publicar un video aclarando qué piensa sobre la detención de Aleska, algo que según dijo no se lo desea a nadie.

“El día de anoche pudimos celebrar, tanto esta que esta aquí, como ustedes la eliminación de Aleska Génesis en el reality show La casa de los famosos All-Star. La celebré, la seguiré celebrando porque entiendo que como jugadora no lo hizo bien- En el plano personal, por la situación tan difícil que está atravesando ella ahora mismo, no se la deseo a nadie. No es son de burla, que lo haga yo, ni lo haga nadie y que nadie opine porque simplemente ella sabe lo que está pasando”.

La empresaria aseguró que sus declaraciones son para aclarar su posición ante esta situación y que no quiere que se use de mal modo la situación difícil que está viviendo Aleska. “Le deseo que pueda resolver y pueda salir airosa de esta situación tan difícil. Esta son mis únicas declaraciones en el día de hoy, ya que he recibido varias llamadas telefónicas de gente de la prensa y no quiero que estén utilizando y malinterpretando las situación que esta viviendo ella”.

Asimismo, aseveró que desea que Aleska pueda salir de esta situación “lo más pronto posible” y señaló que “ella sabrá lo que está sucediendo”. “Lo que está sucediendo y está pasando hoy con ella es una situación muy difícil, muy delicada; me imagino que no la está pasando muy bien.”, dijo la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’.

