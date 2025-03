Productor dice que Ivonne Montero es “una más del montón”

El productor Antonio Escobar opinó sobre las declaraciones que hizo Ivonne Montero tras haber sido una de las integrantes del equipo de la obra teatral “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, ya que finalizando el 2024 renunció y no se retiró en los mejores términos. Ahora él dio su punto de vista sobre lo ocurrido.

“Lo que hizo la señora Ivonne Montero se me hace la cosa más estúpida. Hablar y decir despectivamente que se fue porque yo preferí a la suplente, cuando la realidad fue otra. Fue capricho de ella. Habla despectivamente de Liza Muriel, la hija de Alma Muriel, que no es suplemente y me ha funcionado de maravilla. No permitiré que hablen de ella”, dijo en exclusiva a TVNotas.

Escobar dio detalles de la programación que hubo, aclarando lo que realmente habría sucedido: “Yo tenía un calendario mensual. En un principio, le había dado una fecha en el teatro San Jerónimo y ya no tenía otra en el Estadio de México, pero el empresario de esta última me pidió a Ivonne. Ella iba a dar esa función, pero unas horas antes, el empresario me dijo que se pospondría”.

“¿Quién es Ivonne Montero? Es otra actriz más del montón de tantas que hace cosas y ya, de miles que hay. Que siga con sus berrinches. Con Olivia Collins casi llega a los golpes. Ivonne soltó la noticia de la pelea tres meses después para hacer un escándalo, cuando a ella le conviene, como para dar el último golpe. ¿Qué podemos esperar de gente que se maneja así?”, añadió durante la exclusiva.

El productor detalló que se siente decepcionado por la forma en la que Ivonne se expresó tras haberse retirado de manera voluntaria de la obra, al mismo tiempo que reveló que ella habría tenido comportamientos irrespetuosos con el equipo de trabajo que hacía posible que todo se realizara de la mejor forma posible.

“Conmigo ganó muchísimo dinero, libre de impuestos. (Actuó) como si fuera una niña berrinchuda, pero ya no es una niña, tiene 50 años. Ivonne no me vendía ni 50 boletos. Lo que los vende es la obra y la conjunción del talento de todas las actrices que en ella participan”, agregó a TVNotas.

