Puerto Rico: senadores del PNP aprueban extender quema de carbón de AES hasta el 2032

Nueva York – Sin vistas públicas y mediante el mecanismo acelerado de descargue, la mayoría novoprogresista (Partido Nuevo Progresista / PNP) en el Senado de Puerto Rico aprobó este lunes la medida que extiende, hasta el 2032, la quema de carbón para la generación eléctrica.

El Proyecto de la Cámara 267 fue una de tres propuestas de ley que había presentado la gobernadora Jenniffer González a la Asamblea Legislativa para responder a la crisis energética. En específico, la medida extiende la quema de carbón hasta el 2032 y deja sin efecto la prohibición de este procedimiento más allá del 2028.

Además, la pieza legislativa descarta las metas intermedias para la transición a energía renovable, o un 40% de fuentes renovables para 2025 y 60% para 2040, respectivamente. Ambas disposiciones estaban contenidas en la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” (Ley 17-2019).

Al proyecto se le dio pasa con el voto de 18 de los 19 miembros del PNP. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz no participó de los procesos.

Varios de los miembros del PNP que favorecieron la medida se basaron en el argumento de que los cambios son necesarios para evitar interrupciones prolongadas en el servicio eléctrico, como por ejemplo el senador Ángel Toledo.

“Somos la mayoría, y vamos a aprobar este proyecto no jactanciosamente, no simplemente por aplastar. Lo vamos a aprobar porque Puerto Rico se apaga si esta generadora no continúa operando. A pesar de mi oposición a este modelo, lo tengo que aprobar porque la salud de (los pacientes que dependen de equipo médico en) Puerto Rico vale mucho”, dijo el novoprogresista quien es presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, según citado por El Nuevo Día.

La comisión había presentado un análisis técnico del tema que fue criticado por la oposición debido a su simpleza.

Para líderes como la independentista María de Lourdes Santiago, la medida busca beneficiar a la planta de carbón mientras pone en riesgo a comunidades vulnerables del pueblo de Guayama y aledaños.

“En términos reales, en términos reales, lo que representa esta medida es un nuevo episodio de una de las faenas más tristes y vergonzosas a la que se ha prestado administración tras administración y las Asambleas Legislativas en sus mayorías, que es la de utilizar el poder del estado para lastimar a conciencia, adrede y a sabiendas, algunas de las comunidades más pobres y vulneradas para privilegiar a ciertos intereses y consumar así otra entrega más de la tóxica práctica…del mantengo corporativo del que se han beneficiado los vividores de la carbonera AES”, planteó en un mensaje desde el hemiciclo.

Por su parte, el senador independiente, Eliezer Molina, criticó que los que hablan de desarrollo, le están extendiendo la vida a lo más “anacrónico” que existe como generación de energía.

“Aquí tenemos una legislación no en función de nuestra sociedad, en función de los importadores de estos elementos”, argumentó.

“Yo quisiera que cada uno de ustedes en su turno le digan, no a mí, al pueblo, cuántos modelos de generación ustedes tienen que suplen 100% con energía renovable”, añadió el ingeniero sobre la falta de información cuantitativa para sustentar el proyecto.

El también activista medioambiental cuestionó la votación por disciplina de partido y no por consciencia en referencia a los líderes del PNP.

“¿Ustedes creen que el pueblo es tonto? Están poniendo elementos que nunca se van a cumplir para darle perpetuidad a la mediocridad”, tronó.

Desde antes de que el proyecto fuera aprobado en la Cámara a finales del mes pasado, grupos medioambientales como Cambio venían alertando del impacto en los recursos naturales y en la calidad de vida de las comunidades si se extendía el periodo de vida de la carbonera.

“En contra del pueblo, la ciencia y el sentido común, el PNP en @CamaraConPR aprueba seguir contaminando a ciudadanos y al país extendiendo al 2032 la operación de la carbonera AES y eliminando metas de energía renovable. Su incapacidad nos mata”, plantearon desde su cuenta en la red social X.

Un reporte compartido el mes pasado por la misma organización aborda el “Potencial para que la energía solar en techos y el almacenamiento sustituyan a la planta de carbón AES al 2027”.

En el escrito, Cathy Kunkel, consultora de energía, sostiene que es posible reemplazar completamente la planta de carbón de AES para la referida fecha con recursos ampliamente distribuidos y 100% renovables.

“La energía solar en techos y el almacenamiento ha presentado un crecimiento rápido en Puerto Rico en los últimos años. En un escenario muy conservador, que supone que se continúa agregando a la red energía solar en techos y almacenamiento al ritmo actual (es decir, sin crecimiento de la industria), la energía solar en los techos generará para diciembre de 2027 más electricidad que la planta de carbón AES”, expuso en su análisis.

Según Kukel, bajo el modelo que propone Queremos Sol de energía distribuida en techos con almacenamiento se podría lograr un aumento significativo de estos sistemas.

“Además, para diciembre de 2027, habrá más que suficientes recursos de baterías distribuidas en la red que podrían, si se coordinan adecuadamente, sustituir la capacidad de AES para producir energía durante las horas vespertinas y nocturnas”, puntualizó la asesora.

En octubre pasado, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) informó que había llegado a un acuerdo con AES para atender el problema de monitoreo de aguas subterráneas y el adecuado reporte de las sustancias tóxicas de las cenizas de carbón producto de sus operaciones en Guayama a tono con la Ley Federal de Conservación y Recuperación de Recursos. A la empresa también se le impuso una multa de $71,845 dólares.

La EPA alega que AES falló en reportar los resultados de análisis estadísticos de datos de monitoreo de aguas subterráneas de manera oportuna. También incumplió en notificar al público en su sitio web sobre las excedencias significativas sobre las normas de protección de aguas subterráneas en su sitio web y en monitorear ciertos pozos de agua subterránea al menos dos veces al año.

El acuerdo forma parte de la Iniciativa Nacional de Aplicación y Cumplimiento, Protegiendo a las Comunidades de la Contaminación por Cenizas de Carbón de la EPA.

Tras la aprobación del proyecto en la Asamblea Legislativa, la gobernadora estaría firmando la legislación para que sus disposiciones entren oficialmente en vigor.

Sigue leyendo:

Cámara en Puerto Rico aprueba extender hasta el 2032 quema de carbón de AES pese a oposición de grupos medioambientales

Comunidades del sur de Puerto Rico y activistas piden a EPA actuar con urgencia por contaminación de plantas AES y Steri-Tech

Institute of Energy Economics (IEEFA) preocupado con enfoque de comité nombrado en Puerto Rico para atender crisis energética

Líderes de EDF emplazan a gobernadora Jenniffer González a que priorice iniciativas de energía renovable en Puerto Rico

Gobernadora de Puerto Rico presenta proyectos de ley que incentivan el uso de gas licuado y eliminan fechas intermedias de transición a renovables