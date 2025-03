Si alguien llama y amenaza con cortar la electricidad, podría ser un fraude

PSEG Long Island recomienda a sus clientes que entiendan las tácticas de los estafadores y hagan lo correcto si se enfrentan a una solicitud de pago y una amenaza de corte inminente: antes de proceder, deténgase y verifique. Contacte a PSEG Long Island para confirmar.

“PSEG Long Island quiere que los clientes recuerden algo muy sencillo: si alguien amenaza con cortarles la electricidad inmediatamente, llamen al número que aparece impreso en su factura para comprobarlo antes de darles dinero”, dijo Lou DeBrino, vicepresidente de Operaciones de Atención al Cliente de PSEG Long Island.

“Puede tratarse de una estafa digital avanzada, de un estafador en persona o de una llamada telefónica, pero casi todos los estafadores intentan engañar a sus víctimas con un problema urgente para que entren en pánico y pierdan todas las pistas de que no son quienes parecen ser. Si es contactado de forma inesperada por alguien que dice pertenecer a PSEG Long Island y amenaza con cortarle la electricidad inmediatamente si no paga, tome distancia. Contacte a PSEG Long Island de forma independiente y verifíquelo antes de proceder”, agregó DeBrino.

Muchos de los estafadores exigen el pago inmediato mediante servicios de pago electrónico por Internet. PSEG Long Island no acepta servicios de pago electrónico externos, basados en la web (fuera de los pagos por medio de Mi Cuenta, aplicación móvil y texto de PSEG Long Island) como método de pago.

Qué deben saber los clientes sobre las estafas de pago

Los estafadores que se hacen pasar por PSEG Long Island suelen amenazar con cortar la electricidad de inmediato a menos que se efectúe el pago.

Muchos estafadores utilizan tecnología de “suplantación de identidad” telefónica para hacer que su número aparezca en su teléfono como “PSEG Long Island”.

PSEG Long Island nunca solicitará a sus clientes que utilicen un método de pago específico.

Por lo general, los estafadores quieren que sus víctimas transfieran dinero mediante un servicio de pago electrónico basado en Internet, una tarjeta de débito prepaga o incluso Bitcoin y, a veces, piden a la gente que compre una tarjeta prepaga en la tienda más cercana y luego les lean el PIN por teléfono.

PSEG Long Island no acepta servicios de pago electrónico a través de Internet, tarjetas de débito prepagas ni Bitcoin como forma de pago.

A veces, los estafadores telefónicos exigen un depósito para la instalación de un medidor prioritario. PSEG Long Island no exige depósito para la instalación de medidores.

Si un cliente tiene dudas sobre la legitimidad de una llamada o un correo electrónico, en especial uno en el que se solicita el pago, debe llamar directamente a la empresa al 1-800-490-0025.

Ocasionalmente, los estafadores pueden ir de puerta en puerta haciéndose pasar por empleados de PSEG Long Island, muestran una identificación falsa y/o afirman ser un representante de cobro de servicios públicos. Los impostores pueden vestir “uniformes” o colocar rótulos falsos de la empresa en sus vehículos. Los estafadores suelen pedir información personal, cosa que no hacen los verdaderos representantes de los servicios públicos, u ofrecen falsos descuentos.

Si los clientes tienen alguna duda, no deben dejar entrar a la persona y deben llamar al 1-800-490-0025 para verificar.

Los empleados de PSEG Long Island deben llevar una identificación de la empresa y presentarla cuando se les solicite. Si los clientes tienen dudas, no dejen entrar a la persona en la casa y llamen al 1-800-490-0025 para que un representante del servicio de atención al cliente verifique que se ha enviado un empleado al lugar. Un empleado real de PSEG Long Island respetará la decisión del cliente y permanecerá afuera. Si la persona incrementa sus esfuerzos para entrar en la vivienda, los clientes deben considerar la posibilidad de llamar al 911.

Sitios web falsos

Algunos estafadores compran dominios web que se parecen mucho a la URL real de un servicio y crean una réplica fraudulenta del sitio web legítimo. Su plan consiste en engañar a los usuarios que hacen clic en estos sitios falsos a través de los resultados de búsqueda o escriben una dirección web incorrecta. Una vez en el sitio falsificado, al visitante se le presentan varias opciones de pago de facturas, y todas ellas remiten a un sitio externo de pago de facturas.

PSEG Long Island utiliza siempre el dominio “.com”. Su verdadero sitio web se encuentra en psegliny.com.

Cómo atienden las llamadas los representantes reales de PSEG Long Island

Los clientes también deben saber lo que PSEG Long Island hablará por teléfono y lo que no. Un auténtico representante de PSEG Long Island pedirá hablar con el cliente registrado. Si esa persona está disponible, el representante le explicará el motivo de su llamada y le facilitará el nombre de la cuenta, la dirección y el saldo actual. Si la persona al teléfono no proporciona la información correcta, es probable que el cliente no esté hablando con un representante de PSEG Long Island.

Si el cliente de registro no está disponible, el representante de PSEG Long Island no hablará en absoluto de la cuenta y pedirá que se deje un mensaje para que el cliente registrado llame al 1-800-490-0025.

Para obtener más información sobre diversas estafas de pago denunciadas en el área de servicio de PSEG Long Island y en todo el país, visite psegliny.com/myaccount/customersupport/scamsandfraud.

Sigue leyendo:

· Señales de una estafa romántica: De “te amo” a “envíame dinero”

· Consejos para protegerse de estafas de Inteligencia Artificial

· El IRS advierte a contribuyentes estar atentos a amenazas peligrosas