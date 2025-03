Alicia Villarreal revela cómo enfrentó la agresión

La cantante Alicia Villarreal decidió hablar de lo ocurrido con Cruz Martínez a mediados del mes de febrero, cuando realizó una señal de auxilio durante un concierto que realizó. A su vez, la ex de Arturo Carmona le contó lo que pasó a Pati Chapoy.

“No lo había vivido de esa manera, como esa noche, demasiado (agresiva), no sé ni siquiera cómo me salía de ahí; salí de la casa y me fui a mi oficina, ahí todavía estaba mi hermana. Me pasaron muchas cosas ese día, algo que no podía explicar bien. Lo único que sentí fue que tenía que atenderme, hablar y protegerme de ese momento”, dijo durante la exclusiva.

La intérprete de la canción ‘Te aprovechas’ se sinceró sobre la gran conmoción que tuvo que vivir por todo lo que estaba ocurriendo en su casa: “Ha sido algo impactante también para mí, para la gente. Siento que es algo que no debo de vivir, ese día me pasaron muchas cosas, algo que no puedo explicar muy bien, no lo había vivido de esa manera como en esa noche”.

Desde febrero, sus fans se han estado preguntando lo que realmente sucedido, pero tras el proceso que ella enfrenta, las autoridades le solicitaron no hablar hasta que se lo indicaran: “Esto es algo tremendo que me golpea demasiado. He intentado hacer lo correcto, hicimos la denuncia y me he ido bajo lo que es este proceso legal”.

Alicia no le quiso comentar a Chapoy el tipo de agresión que, según ella, sufrió por parte de Cruz; lo único que dejó claro es que, aparentemente, él sí la habría golpeado aquella noche donde se registró la incómoda situación.

“Me quedé incomunicada, sin dinero y, en el momento en que estoy trabajando me cuesta concentrarme, yo nada más pensaba en que había una manera en que podía dejar una evidencia de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Sucede esto y ha sido algo impactante para mí, siento que no es algo que debo vivir, que no debe pasar ninguna mujer, ninguna persona”, expresó.

