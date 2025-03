Disney estrena el trailer oficial del live action de “Lilo & Stich”

Este miércoles Disney lanzó el tráiler oficial del live action de ‘Lilo & Stitch’, la adaptación cinematográfica de la exitosa película animada de 2002.

El live action de la querida historia animada se estrenará el próximo 23 de mayo. Al igual que la trama original, el live action se centra en la historia de una niña hawaiana y solitaria llamada Lilo (interpretada por Maia Kealoha) que desea tener un mejor amigo. El alienígena Stitch aparece en la vida de Lilo, pero es una criatura diseñada para causar caos.

La trama es bien conocida y gira en torno al fortalecimiento de la amistad entre Lilo y Stitch. La premisa de la película gira en torno a la importancia de la unión familiar usando la palabra hawaiana ‘Ohana’, que significa familia, y “la familia nunca se abandona ni se olvida”.

Uno de los aspectos característicos de la película original es la banda sonora bajo el ritmo del Rock And Roll de Elvis Presley, una característica que se mantiene con la inclusión de temas como “You’re the Devil in Disguise” del ícono musical y una de las canciones emblemáticas de la caricatura“Hawaiian Roller Coaster Ride”.

¿Cuál es el elenco de ‘Lilo & Stitch’?

El personaje protagónico de Lilo será interpretado por la actriz de siete años de edad Maia Kealoha. “Cuando descubrí que iba a ser Lilo, me quedé con la boca abierta, no podía creerlo. Llamé a mi papá y le dije, ‘¡Lo hice, lo hice! ¡Soy Lilo!’”, dijo Kealoha a PEOPLE.

El papel de Nani, la hermana mayor de Lilo, lo interpreta Sydney Agudong. Su personaje es bastante dramático ya que Nani se esfuerza por conseguir estabilidad económica para obtener la custodia de su hermana Lilo luego de la muerte de sus padres.

Kaipo Dudoit da vida a David, el amigo cercano de Nani, quien se convierte en un personaje solidario dentro de la trama. Courtney B. Vance encarna al severo pero comprensivo trabajador social Cobra Bubbles.

Chris Sanders volverá a darle voz a Stitch, tal como lo hizo en la película animada original. Zach Galifianakis interpreta al Dr. Jumba Jookiba, Billy Magnussen es el nervioso agente Pleakley y Hannah Waddingham presta su voz a la Gran Consejera de la Federación Galáctica.

Uno de los aspectos que más causó controversia con el anuncio del live action era cómo quedaría la recreación de Stitch en CGI. La recreación ha recibido comentarios positivos ya que se mantiene fiel a la imagen original de 2002.

