Lanzan primera imagen del live-action de “How to Train Your Dragon”

A más de medio año de que se revelara la finalización del rodaje de la adaptación live-action de “How To Train Your Dragon”, Universal Pictures compartió la primera imagen oficial del esperado proyecto.

La fotografía, difundida por el medio especializado Empire, mostró al actor Mason Thames, reconocido por su papel en la exitosa cinta de terror “The Black Phone”, ataviado como el protagonista Hiccup.

En la misma imagen, se puede ver al joven vikingo portando un escudo, casco y espada mientras el resto de la población de la isla de Berk lo rodea en una arena.

¿De qué tratará la nueva película de “How to Train Your Dragon”?

Respecto a la trama de la nueva cinta, el director de la nueva adaptación, Dean DeBlois, quien también se hizo cargo de las cintas animadas de Dreamworks, reveló que esta película, a pesar de estar basada en la novela original de Cressida Cowell y en las mismas películas, contará con un nuevo peso emocional.

Sobre el protagonista, DeBlois mencionó, en una entrevista previa, que el actor encaja “perfecto” en el papel debido a su mezcla de torpeza y vulnerabilidad.

Había un poco de torpeza, pero también una vulnerabilidad en él que (venía) con el hecho de que tenía 15 años cuando lo estabamos audicionando” Dean DeBlois – Director de “How to Train Your Dragon”

Además de Thames, la cinta contará con la participación de grandes actores como Gerard Butler, conocido por su papel en “300”, así como Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James y Harry Trevaldwyn.

Gerard Butler formará parte de la cinta. Crédito: AP

De acuerdo con diversos medios especializados, la producción de “How to Train Your Dragon”, llevada a cabo en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte, finalizó en mayo pasado luego de más de tres meses de rodaje.

La filmación tuvo un retraso de varios meses luego de la finalización de la huelga de guionistas y la de los actores durante la segunda mitad del 2023.

Según lo mencionado por Universal Studios, la cinta llegará a las salas de cine el 13 de junio de 2025.

La trilogía animada de Dreamworks narra la vida de Hiccup, un joven vikingo que no encaja en el salvaje mundo que lo rodea como un cazador de dragones. Sin embargo, y tras la llegada de un raro y peligroso dragón a su vida, el futuro de Hiccup y de su tribu cambiarán para siempre.

Tras su estreno, la serie de cintas logró gran éxito entre público y crítica, además de convertirse en una de las franquicias más rentables del cine animado al acumular más de $1,000 millones de dólares.

