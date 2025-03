La crisis del té Matcha: Japón enfrenta una escasez histórica

El té Macha es uno de esos alimentos funcionales rico en antioxidantes y nutrientes cuyo consumo va en aumento desde hace algunos años, siendo el ingrediente para preparaciones como bebidas calientes o fríos, recetas, postres helados y más.

Sus propiedades nutricionales lo han convertido en un alimento de alta demanda que ha comenzado a escasear en Japón, lo que tiene repercusiones a nivel mundial.

El té Matcha tiene una alta concentración de biocompuestos y antioxidantes, que son beneficiosas para las células del cuerpo, según un estudio publicado por el Journal of the American College of Nutrition.

La fabricación del té macha es laborioso, puesto que se elabora con hojas sombreadas que se cosechan, se cuecen al vapor, se secan y luego se muelen hasta obtener un polvo fino, de color verde brillante, con un sabor característico.

Los reportes oficiales indican que la principal cosecha se recoge entre abril y mayo, pero desde finales de 2024 comenzó una escasez.

Una trilogía de factores

La creciente popularidad del té Matcha en redes sociales ha incrementado su consumo a nivel mundial. Crédito: Shutterstock

Según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, en 2024 las exportaciones del té verde, que incluye el Matcha, se incrementaron en un 25% en comparación con el año anterior, lo que generó ingresos por el orden de los 36.400 millones de yenes, equivalentes a 244 millones de dólares.

Las autoridades japonesas advierten que la producción del té macha no supera la demanda

Adicionalmente, se combinan varios factores para la creciente escasez del producto: el aumento del consumo a nivel mundial impulsado por las redes sociales, las propiedades curativas y el aumento del turismo, solamente el 2024 hubo un incremento del 46% turistas en Japón, unos 37 millones de personas, según Bloomberg.

Para evitar que el producto desaparezca del mercado japonés, se han puesto algunas restricciones para la compra y también se ha recurrido a mercados como China y a los productores de té verde para abastecerse de la materia prima para la elaboración del té Matcha.

El té Matcha es un ingrediente saludable para recetas de postres. Crédito: Shutterstock

