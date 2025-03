Lo golpearon brutalmente y ahora recibirá una visa para víctimas de crímenes en Chicago

Gonzalo García, un vendedor ambulante en Chicago, sufrió un violento ataque que casi le cuesta la vida. Hace cuatro años, mientras trabajaba, un grupo de estudiantes de preparatoria lo golpearon brutalmente hasta dejarlo inconsciente y le robaron cerca de $300 dólares que había ganado.

“Estaba despachando cuando siento el golpazo, no sé si fue una patada o no sé qué, pero me pegaron en la cabeza y me tumbaron”, recordó Gonzalo en declaraciones concedidas a Univision.

Una vez en el suelo, continuaron golpeándolo y le causaron fracturas en el rostro, la cabeza y una severa lesión en la mano. La violencia del ataque lo dejó hospitalizado durante casi un mes.

Luego de varios años, Gonzalo recibió una noticia que le devolvió la esperanza: la aprobación de su solicitud para obtener la visa U. Esta visa, destinada a víctimas de crímenes que colaboran con la justicia, le permitirá quedarse legalmente en Estados Unidos sin temor a la deportación.

“Me sentí realizado porque ya tengo un amparo para no ser deportado”, expresó.

Su caso, indicó la cadena de noticias, lo gestionó la organización sin fines de lucro Mijos, que lo apoyó durante todo el proceso. Su abogada Tia Haywood explicó el alcance del beneficio: “Recibió una carta que dice que tiene un caso válido para calificar en la visa U”.

Dijo que el migrante también recibió su permiso de trabajo y espera para tramitar su seguro.

Además de este logro, la comunidad de Chicago se solidarizó con Gonzalo después de la golpiza que recibió y organizó una colecta que recaudó $20,000 dólares para ayudarlo a cubrir sus gastos médicos y los costos asociados a su visa. “La verdad sí he llorado, pero de alegría”, confesó.

