Memo del Bosque manda mensaje para dar detalles de su estado de salud

Luego de que en días pasado se dio a conocer que el productor Memo del Bosque fue hospitalizado en Texas, de inmediato la noticia generó preocupación entre sus amigos, familiares y admiradores.

En redes sociales, su esposa, Vica Andrade, compartió un video en el que se le ve a Memo utilizando oxígeno y tomando de las manos a sus hijos, lo que incrementó la incertidumbre sobre su estado de salud.

La publicación de su pareja fue acompañado de un conmovedor mensaje: “No hay nada imposible para un Dios que nos ama, nos ve y nos escucha“.

Horas después de la publicación de Vica Andrade, afortunadamente, Memo del Bosque quiso compartir personalmente cómo se encuentra y tranquilizar a sus seguidores.

A través de un mensaje de voz enviado al programa de radio del periodista Alex Kaffie, el productor explicó las razones de su hospitalización, así como su actual condición.

“Batallo para escribir y casi no uso el teléfono, estoy acá por Texas haciéndome unos estudios, en un hospital y por eso he estado incomunicado. Acá estoy, están mis hermanos que me apoyan, que viven por acá, entonces, es más fácil todo, pero ahí la llevamos”, dijo Del Bosque.

A pesar de la debilidad que aún siente, Memo mostró una actitud positiva y esperanzadora al asegurar que tiene toda la voluntad de superar esta crisis.

“Espero que vaya todo bien y ahí estaremos platicando mi querido Álex, gracias por tu preocupación“, agregó.

Los seguidores de Memo han expresado su apoyo a través de las redes sociales, enviando palabras de aliento y buenos deseos para su pronta recuperación. Por su parte, Vica continúa compartiendo mensajes de fe, haciendo cadenas de oración por su esposo y agradeciendo a sus seguidores todos los mensajes de apoyo que ha recibido desde que se dio a conocer la noticia.

Cabe recordar que en 2020, Memo del Bosque fue sometido a un trasplante de médula ósea, por lo que en ese entonces, él mismo dio a conocer que había superado el linfoma de Hodgkin, un cáncer que se origina en los glóbulos blancos del sistema linfático.

