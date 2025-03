Rafael Nadal reveló el momento en el que “se acabó” su carrera en el tenis

El español Rafael Nadal reflexionó sobre los momentos que lo llevaron a decidir retirarse del tenis el año pasado. Según explicó, tras competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, regresó a su hogar y, al darse cuenta de que ya no podía rendir al nivel que deseaba, concluyó: “se acabó”.

“En 2022 estaba ganando ‘grandes’, luego me lesioné, tuve mi rotura en los abdominales, y en el Abierto de EE.UU., antes del torneo, tuve otro problema con los abdominales. Luego fui padre, así que tuve un enfoque distinto en el tramo final del año. Luego en 2023, contra Mackenzie McDonald tuve algo fuerte en el psoas. Al principio parecía una lesión de la que me recuperaría, pero sentí que las cosas no fueron cómo quería. Entonces decidimos hacer una cirugía”, relató Nadal en el podcast Served with Andy Roddick.

“Tras la cirugía, las cosas fueron un poco mejor, pero encontraron un problema importante en el psoas, y tuvieron que removerlo. Después de seis o siete meses volví a entrenar, pero sentía que no podía empujar, noté limitaciones en esa zona. Me di tiempo para ver si podía recuperarme, porque a nivel de tenis me sentía competitivo”, explicó el español.

“Por eso esos meses fueron complicados, porque decía ‘sigamos luchando porque va a funcionar’, pero no podía competir al nivel que quería, por varias razones. Dentro de mí era porque no podía moverme como estaba acostumbrado. Después de los Juegos regresé a casa y dije que se acabó. Antes quise darme una oportunidad, después dije que ya no tenía sentido, no sentía que podía regresar a competir al nivel que quería. Cuando sentí eso, para mí se acabó”, confesó Nadal.

Durante la entrevista, Nadal también expresó su gratitud por haber participado en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, un momento que atesorará por siempre. “Nunca podré agradecer lo suficiente a los organizadores, los franceses y el equipo olímpico por darme ese momento. Sin ser francés, que me dieran ese momento, para recibir la antorcha de Zidane en frente de la Torre Eiffel. Los Juegos son el evento más importante de nuestro mundo”.

Además, Nadal reflexionó sobre su rivalidad con Roger Federer y consideró que el suizo mostró su mejor versión en 2017. “Cuando estaba jugando muy bien me ganaba, cuando yo jugaba bien, le gané. A principio de mi carrera le ganaba más en tierra, y en superficie rápida era mucho más difícil. Luego pude ganarle un par de veces en superficie rápida”.

El balear explicó cómo Federer evolucionó en su juego. “Al final de su carrera hizo un paso adelante, estaba jugando mucho más agresivo, y para mí estaba haciendo un poco un error al principio contra mí, intentaba jugar con el top spin de revés, y me daba la oportunidad de ir con la derecha contra su revés, al final de su carrera empezó a tomar más riesgos y para mí, en 2017, fue el mejor nivel de su carrera”.

