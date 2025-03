Ronaldo retiró su candidatura a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol

Ronaldo Nazário anunció este miércoles que no competirá en las próximas elecciones para la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) debido a la falta de respaldo dentro del organismo.

“Después de declarar públicamente mi deseo de postularme a la presidencia de la CBF en las próximas elecciones, retiro oficialmente mi intención”, expresó el exfutbolista en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El bicampeón del mundo con Brasil lamentó que su opinión tenga poca relevancia si la mayoría de los dirigentes del fútbol nacional “entienden que el fútbol brasileño está en buenas manos”.

Durante su intento por sumar apoyos, Ronaldo se reunió con las 27 federaciones regionales del país, aunque solo cuatro accedieron a escuchar sus propuestas. “Las federaciones se negaron a recibirme en sus casas alegando su satisfacción con la actual administración y su apoyo a la reelección” de Ednaldo Rodrigues, afirmó.

“No pude presentar mi proyecto, exponer mis ideas, ni escucharles como me hubiera gustado. No hubo ninguna apertura al diálogo”, añadió el exdelantero, quien reconoció que sin el respaldo de las federaciones, no tenía opciones reales de ganar.

“La mayoría de los dirigentes regionales apoyan al presidente en ejercicio, están en su derecho y yo lo respeto, independientemente de mis convicciones”, admitió.

A pesar de su decisión de no postularse, agradeció a quienes mostraron interés en su propuesta y subrayó la importancia del “diálogo, la transparencia y la unión” para mejorar el fútbol en Brasil.

Ronaldo, actual propietario del Real Valladolid, había manifestado en diversas ocasiones su disposición para liderar la CBF, organización a la que ha criticado por su gestión.

En una entrevista reciente con Romário, el exgoleador advirtió sobre los “problemas estructurales que vive la selección” y el fútbol brasileño en general. En esa conversación, defendió la necesidad de una “gestión eficiente”, mayor inversión y un impulso a la formación de jóvenes talentos.

“La CBF tiene que ser la empresa más querida de Brasil”, concluyó en su momento.

