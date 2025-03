Scarlett Johansson le pareció “vulgar” el chiste sobre su zona íntima en ‘Saturday Night Live’

La actriz Scarlett Johansson calificó de “vulgar” el chiste sobre su vagina que Michael Che obligó a su esposo, Colin Jost , a leer en el “Weekend Update” de Saturday Night Live en diciembre de 2024.

Johansson declaró a la revista InStyle que el chiste fue ” tan vulgar” y que “no puedo creer que llegaran a ese punto”.

El 21 de diciembre se hizo el programa especial de Navidad de SNL y durante el show los presentadores hicieron su tradicional intercambio anual de chistes. Cada uno escribe un chiste políticamente incorrecto para el otro. Ninguno lee los chistes hasta que se muestran en vivo.

Durante el intercambio de chistes más reciente, Che hizo que Jost hiciera una broma sobre Costco y la vagina de Johansson. El chiste en cuestión era el siguiente: “Costco ha quitado el sándwich de rosbif de su menú. Pero no me estoy volviendo loco. He comido rosbif todas las noches desde que mi esposa tuvo al niño”.

Inmediatamente la cámara enfocó la reacción en el rostro de Johansson al escuchar el chiste que leyó su esposo. Sin embargo, la actriz aseguro que la producción le había avisado previamente que Che había escrito un chiste sobre su vagina, pero no se imaginó lo fuerte que sería el contenido del chiste.

“Pensé: ‘O sea, es un chiste sobre vaginas, ¿qué tan malo puede ser?'”, dijo Johansson. “Y en cuanto apareció la foto de Costco, pensé: ‘¡No! ¡No, Michael!'”.

Scarlett Johansson no se sintió cómoda con el hecho de que la cámara estuviese aguardando por su reacción y decenas de personas del público aplaudiendo. “De repente, fue como si un montón de gente levantara luces y un tipo con una cámara de video. Estaban esperando mi reacción. Me sentí fatal. Pensé: ‘Creo que me voy a desmayar'”.

Un mes después Colin Jost se unió a Jimmy Fallon en “The Tonight Show” y le preguntaron si se metió en problemas con Johansson tras el “Weekend Update” . Ante esto Jost respondió: “Creo que estoy en problemas con mucha gente. Scarlett estaba realmente muy sorprendida”.

