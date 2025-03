“Súper monstruo” latino torturó y violó a inmigrante durante años frente a su niña: sentencia en Nueva York

Una madre inmigrante que fue violada y torturada durante seis años por un hombre que la contrató para limpiar apartamentos en el edificio que administraba calificó a ex jefe José Espinoza como un “monstruo horrible” antes de que fuese sentenciado el lunes a 22 años de prisión.

“Me rompió en mil pedazos. Abusó de mí sexualmente”, dijo la víctima no identificada durante una declaración de impacto emocional en el Tribunal Penal de Manhattan, citada por Daily News. “Fui torturada. Sufrí sola en silencio durante mucho tiempo. Ésta es mi peor pesadilla”.

Las autoridades dijeron que Espinoza, de 63 años, coaccionó a la mujer para que tuviera relaciones sexuales, a veces frente a su hija con necesidades especiales, a cambio de trabajar limpiando apartamentos en el edificio en la elegante zona Flatiron donde él era el superintendente.

En menos de un año, según los fiscales, Espinoza empezó a golpear a la mujer, a rastrear su teléfono y a romper sus pasaporte en un intento de aterrorizarla para controlar sus movimientos. Las autoridades alegan que el “súper” tenía vigilancia con circuito cerrado (CCTV) y la acosaba con la aplicación “Find my Friends” en su iPhone.

“Me hizo sufrir sin motivo alguno”, dijo. “Me golpeó muy fuerte. Me dejó casi muerta. Sangrando, desnuda. Y pensé: ‘Gracias a Dios que me dejó en paz’. Esta tortura duraba horas, días, semanas o meses. Simplemente me miraba y se reía. Se metía con mi familia y con mi hija, mi pequeña inocente niña y mi hermana, sólo por pura maldad”.

Espinoza también fue acusado de chantajear a la mujer para que guardara silencio exigiéndole fotografías de su hija desnuda y amenazando con compartir las imágenes si ella “alguna vez desafiaba sus órdenes”, dijeron las autoridades.

Las autoridades alegan que Espinoza ejerció dominio total sobre la mujer paraguaya durante seis años. La tortura finalmente terminó en la primavera de 2022 cuando la víctima, que estaba recibiendo tratamiento por cáncer de mama en un hospital de Manhattan, se lo contó a una trabajadora social, que luego alertó a las autoridades.

Espinoza fue arrestado en enero de 2024 por la Brigada de Tráfico de Personas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). El mes pasado fue hallado culpable por un jurado.

En una declaración el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, condenó los “actos horribles” de Espinoza y elogió a la víctima, afirmando que tomó la “decisión increíblemente valiente de presentarse, testificar en el juicio y hablar en la sentencia de Espinoza”.

En un caso similar, el mes pasado Jorge J. Ramos, hombre de 55 años residenciado en Queens (NYC), fue arrestado por el FBI e ICE bajo cargos de tráfico sexual en hoteles de Long Island y según las autoridades es un inmigrante indocumentado nativo de México.

En enero un hombre latino fue acusado como sospechoso de abusar sexualmente de mujeres hispanas indocumentadas al hablarles en español en el Metro de Nueva York y ofrecerles empleos. En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan. También ese mes una investigación de años llevó al arresto de siete sospechosos de pertenecer a dos bandas de tráfico de mujeres tan jóvenes como de 13 años en Nueva Jersey.

En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables en Brooklyn de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En febrero de 2022 Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. En un caso similar, cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a NY y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión ese mismo mes.

También en 2022 trascendió que un médico de NYC al parecer mantenía a un trabajador inmigrante como un esclavo virtual, pagándole poco y amenazando con denunciarlo para que fuese deportado, según una demanda laboral presentada en su contra.

