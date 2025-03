Abogado de Aleska Génesis da nuevo detalles del caso 

Enrique Selvas, abogado de la modelo venezolana Aleska Génesis, compartió al programa El Gordo y la Flaca, que transmite la cadena Univision, nuevos detalles de este caso, que se ha convertido en parte de lo más comentado de la semana.

En la entrevista, explicó: “El juez hoy lo que ordenó es que en un término de 90 días nosotros desvirtuemos y que la defensa, si tiene más pruebas, que la presente. La Fiscalía debe resolver conforme a lo que va a tener, si hay un sobreseimiento, si no hay elementos ya para seguir esa carpeta o ratificar la acción penal en contra de estas niñas (Aleska y sus hermanas)”.

Confirmó que la exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars deberá pasar al menos tres meses en México, algo que aprovechará para seguir trabajando.

“Tiene muchas ofertas de muchas cosas”, indicó el abogado de Aleska Génesis.

En la entrevista, explicó que las acusan del robo de tres relojes Rolex que pertenecían a Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien además asegura que vendieron estos artículos en una joyería de Miami.

El defensor de la venezolana asegura que el gerente del establecimiento en donde presuntamente ocurrió la transacción no sabe de esos relojes. “El gerente dice que no compraron esos relojes, pero es más, esos relojes no corresponden con las facturas que están exhibiendo”, destacó.

Aleska Génesis no dará entrevistas, pues enfrenta un crítico estado emocional luego de lo que ha vivido esta semana en su vida, ya que la arrestaron poco después de que la eliminaran del reality show de Telemundo.

“Lo que le aconsejamos es que hablara primero con su familia y que descasara”, comentó.

En este caso, todo parece indicar que los abogados anteriores de la creadora de contenido le aconsejaron no presentarse a las audiencias y es por eso que actuaron en su contra esta semana.

Sigue leyendo:

· Aleska Génesis tras ser liberada dice que no dará entrevistas

· Telemundo se pronuncia tras arresto de Aleska Génesis

· Zerboni da detalles inquietantes sobre la detención de Aleska