Azucena Cierco visitó Univision con gran entusiasmo

Azucena Cierco le ofreció una exclusiva a People en Español sobre lo que fue su regreso a Univision, tras haber transcurrido dos décadas desde el momento de su salida. El motivo se registró porque fue la invitada especial del programa de televisión ¡Siéntese quien pueda!

La presentadora de televisión reveló la emoción que sintió al volver a transitar por los pasillos en los que escribió tantas historias. Recordemos que ella formó parte de uno de los programas de entretenimiento más famosos de habla hispana, conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina, y que en septiembre cumple 27 años al aire.

“Fue como regresar a la casa de mis papás después de mucho tiempo, una alegría y, al mismo tiempo, muchas mariposas en el estómago. Caminar por los pasillos donde to lo hacía cuando trabajé en El Gordo y La Flaca como reportera hace 19 años me trajo memorias tan bonitas, encontrarme con los técnicos de hace tanto tiempo. Muy bonito, de verdad”, dijo a People en Español.

“Yo creía que había dejado a mi familia en la otra cadena, y cuando entré al ser me di cuenta de que la mayoría de mi familia estaba acá. Tengo una felicidad tan grande que no me cabe en el corazón”, añadió durante la exclusiva.

La periodista agregó lo agradecida que se sintió después que la producción del programa la tomara en cuenta para pasar con ellos una tarde diferente. A su vez, su visita despierta el interés de sus seguidores tras abandonar el programa que tenía con Quique Usales y Ana Jurka, ya que debía cumplir con otros compromisos laborales.

“Estoy muy agradecida por la invitación de Carlos Mesber, se siente muy bonito cuando una persona con tanta experiencia confía y valora tu trabajo. Amo a Jorge, Chiquibaby, a Chucho, a Carolina y a Alex. Yo he trabajado en el pasado con todos ellos porque siempre cubría a Jorgito en Suelta la Sopa. Hemos crecido juntos profesionalmente, así que, has de cuenta que me sentí llegando a una fiesta con toda mi familia reunida”, mencionó.

