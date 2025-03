“If I Had Legs I’d Knick You”, la nueva película de Conan O’Brien con un 93% de aprobación en Rotten Tomatoes

A menos de un mes de su participación como presentador de los premios Oscar 2025, el comediante Conan O’Brien ha vuelto al “ojo” público gracias a la excelente recepción de la crítica a su más reciente proyecto: la cinta “If I Had Legs I’d Knick You”.

Estrenada durante el reciente Festival Internacional de Cine de Berlín, en febrero pasado, la cinta narra la historia de Linda, interpretada por la multifacética actriz australiana Rose Byrne, una madre que intenta superar la misteriosa enfermedad de su hijo mientras ve cómo todo a su alrededor se desmorona.

En dicha producción, de la destacada productora independiente A24, el comediante y presentador da vida al terapeuta de la protagonista, con quien comienza a tener conflictos debido a la serie de tristes vivencias que experimenta tras el traumático hecho.

Aún sin estrenarse en cines, la cinta, que ayudó a Byrne a obtener el Oso de Plata a la Mejor Actuación Principal en la capital alemana, ha logrado alcanzar un porcentaje de aprobación del 93% en Rotten Tomatoes, una cifra sumamente destacada considerando los pocos reflectores sobre la producción y el desconocimiento de la misma en el mercado comercial.

Conan O’Brien busca continuar en el foco público

Durante una reciente participación en el festival South by Southwest, el también actor reveló al medio Screen Rant que su participación, aunque motivo de orgullo, es solo un complemento a lo hecho por Byrne, quien se “lleva” toda la cinta junto a la directora Mary Bronstein.

Rose Byrne hizo un trabajo increíble; ella es el centro de atención de la película. Yo tengo un papel que desempeñar en la película, y Mary Bronstein es la guionista y directora. Así que estas dos mujeres hicieron esta increíble película, y yo puedo formar parte de ella, lo cual es un honor, pero estoy deseando que la gente la vea, porque estoy muy orgulloso de ellas. Debo decirlo" Conan O’Brien – Comediante

De igual manera, y respecto a la fecha de estreno de la película, el comediante reveló que podría lanzarse en otoño de este año, sin precisar una fecha exacta.

He oído que podría estrenarse en otoño, pero no soy yo quien debe preguntar, ya que, repito, formo parte de la película" Conan O’Brien – Comediante

Gracias al convenio entre A24 y la plataforma de streaming Max, “If I Had Legs I’d Knick You” podría llegar a finales de año tras su estreno en cines.

A pesar de su larga trayectoria en decenas de producciones de cine y televisión, esta es apenas la segunda participación de O’Brien en una cinta luego de su debut en 2023 en la película “Please Don’t Destroy: The Treasure of Foggy Mountain”.

