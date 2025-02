La serie de Netflix con un 93% de aprobación en Rotten Tomatoes que está cautivando al público

A pesar de sus recientes fracasos con las series “The Acolyte”, y más recientemente con “Star Wars: Skeleton Crew”, nadie puede dudar que Star Wars ha logrado adquirir un lugar privilegiado en la inmensidad de producciones de ciencia ficción que abundan en la actualidad. Esto, de manera indudable, también ha abierto la puerta a que otras franquicias puedan presentar sus producciones con una mayor apertura y posibilidad de éxito.

Ante esta “apertura”, una de las sagas más importantes de este género, la cual cuenta con millones de fanáticos que la suelen colocar por arriba de Star Wars, ha vuelto a posicionarse en streaming, a través de Netflix, gracias a su producción: “Star Trek: Prodigy”.

Esta producción animada no solo le brinda un “refresh” a la legendaria serie de televisión de los años 60, también se abre a un público más amplio que busca historias diferentes sin dejar de lado la mítica de este legendario show espacial.

Star Trek vuelve al espacio

Para dimensionar la trascendencia e impacto de esta serie animada de Star Trek, vale remarcar que esta cuenta con un 97% de aprobación, en el ramo de críticas especializadas, así como un 88% de aprobación respecto al público en el sitio Rotten Tomatoes.

A pesar de no mantenerse sumamente lejos del porcentaje alcanzado por “The Acolyte”, con un 78% de aprobación en críticas, y por “Skeleton Crew” con un 81% de aprobación en el mismo ramo, la serie de Star Trek deja en el abismo a la primera de ellas respecto al favoritismo del público, al lograr un 88% por sobre un 13% de “The Acolyte”, una clara muestra de su posición actual.

Y es que a pesar de no destacar especialmente por su originalidad u otro factor similar, la producción de Star Trek sobresale por la profundidad en los temas que aborda, cómo la inocencia, los sueños y el esfuerzo para lograrlo, con una animación precisa y detallada para este tipo de historias.

La serie sigue a un grupo de niños que son obligados a trabajar en un planeta minero. Sin embargo, todo cambia cuando descubren una nave de la Flota Estelar, lo que les motiva a aventurarse en el espacio con la única misión de unirse a este cuerpo galáctico del que tanto han escuchado durante su corta vida.

Durante su travesía, los niños contarán con un mentor que los ayuda a desarrollar sus habilidades y talentos a medida que se enfrentan con un gran número de obstáculos y peligros.

La serie, a pesar de su similitud con “Skeleton Crew”, aprovecha al máximo su formato animado para crear secuencias espectaculares y hermosos planetas.

