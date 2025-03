Acuerdo judicial de T-Mobile: Afectados por filtración de datos podrían recibir hasta $25 mil en compensaciones

Un acuerdo judicial relacionado con una importante filtración de datos ocurrida en T-Mobile en agosto de 2021 podría resultar en compensaciones de hasta $25,000 dólares para los clientes afectados, según informaron medios como The US Sun, The Hill y Newsweek.

Este acuerdo, valorado en $350 millones, busca resolver las demandas colectivas presentadas contra la compañía de telecomunicaciones tras un incidente que expuso información personal sensible de millones de usuarios.

¿Qué ocurrió con la filtración de datos?

El 16 de agosto de 2021, T-Mobile sufrió una brecha de seguridad que comprometió datos personales de sus clientes, incluyendo:

* Direcciones físicas

* Fechas de nacimiento

* Números de identificación

* Algunos números de Seguridad Social

Afortunadamente, según las investigaciones, la información financiera de los clientes no fue comprometida durante el incidente.

Las demandas posteriores argumentaron que T-Mobile no implementó medidas de ciberseguridad suficientemente robustas para proteger los datos de sus usuarios, una negligencia que habría permitido la filtración.

Detalles del acuerdo y compensaciones

Aunque T-Mobile no ha admitido responsabilidad legal en el caso, la empresa acordó pagar $350 millones para resolver las reclamaciones y evitar costos legales adicionales.

Según The Hill, los pagos comenzarán a distribuirse a los afectados en abril de 2025 y continuarán durante todo ese mes. El monto exacto que recibirá cada cliente variará según varios factores, principalmente la documentación presentada para respaldar gastos relacionados con el incidente.

Las compensaciones se distribuirán de la siguiente manera:

1) Hasta $25,000 para clientes que presentaron evidencia de gastos como:

* Costos de monitoreo de crédito

* Gastos por robo de identidad

* Pérdidas por fraude relacionado con la filtración

2) Compensación por tiempo perdido con un máximo de $25 por hora para quienes documentaron el tiempo invertido en resolver problemas derivados de la filtración.

3) Compensaciones básicas de $25 para quienes no presentaron documentación de respaldo ($100 para residentes de California).

Requisitos de elegibilidad para recibir compensación

Para ser elegible para recibir compensación bajo este acuerdo, los afectados debían cumplir con varios requisitos:

* Haber sido cliente de T-Mobile en el momento de la filtración (16 de agosto de 2021).

* Tener información personal comprometida en el incidente.

* Haber presentado un formulario de reclamación antes del 23 de enero de 2023.

Es importante destacar que los plazos para excluirse del acuerdo o presentar objeciones vencieron el 8 de diciembre de 2022, y el acuerdo recibió aprobación judicial final el 29 de junio de 2023.

Beneficios adicionales para los afectados

Además de las compensaciones económicas, todos los clientes elegibles recibieron dos años de servicios de protección de identidad a través de Pango, que incluyen:

* Monitoreo de crédito con TransUnion

* Vigilancia del mercado negro digital

* Seguro contra robo de identidad por valor de $1 millón

* Servicios de restauración para víctimas directas de robo de identidad o fraude

En un comunicado emitido tras el incidente, Mike Sievert, director ejecutivo de T-Mobile, reconoció las fallas en la protección de datos:

“Saber que no logramos prevenir esta exposición es una de las partes más difíciles de este evento”, afirmó el ejecutivo.

Sin embargo, es importante señalar que la compañía no admitió irregularidades en el acuerdo judicial alcanzado, manteniendo su posición de que el pago es para evitar costos legales prolongados.

Los afectados que presentaron sus reclamaciones correctamente pueden esperar recibir sus compensaciones a partir de abril de 2025. Para obtener más información sobre el estado de las reclamaciones y verificar la elegibilidad, los interesados pueden consultar el sitio web oficial del acuerdo.

