Astrid Rivera habla sobre la dolorosa condición que padece desde hace más de 18 años

La conductora de Despierta América, Astrid Rivera, confesó a sus seguidores que padece endometriosis, una dolorosa condición que muchas mujeres sufren y que está relacionada con la menstruación.

Este 14 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis. Es por eso que Rivera compartió una serie de fotos desde el hospital a donde acude regularmente para recibir tratamiento por esta condición. Según explicó, lleva 18 años sufriendo endometriosis y es algo que muchos no lo saben.

“Estas fotos de hospital son de esas visitas que hago mensualmente. La mayoría de las veces, voy, salgo y sigo la vida como si nada. Muchas veces ustedes ni se dan cuenta que llevo más de 18 años con dolores menstruales inconcebibles por una condición que no se ve, pero existe: la endometriosis”, dijo la conductora en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Una de las características principales de esta condición es el dolor intenso e incapacitante durante la menstruación. Rivera indicó que otros de los síntomas son náuseas y cambios emocionales. Al vivir con esta condición desde hace tanto tiempo, la conductora entiende lo difícil que es y envió un mensaje de solidaridad para sus seguidoras que atraviesan por algo similar.

“Muchas de ustedes tienen esta misma condición, me la han compartido con sus testimonios, y les juro que las abrazo porque este camino verdaderamente es muy complicado”, admitió.

Astrid Rivera dijo que afortunadamente pudo tener hijos después de someterse a una operación ya que, según sus médicos, es muy difícil concebir con esta condición.. Sin embargo, ha probado todo tipo de tratamientos y el dolor por la endometriosis continúa.

“He tomado todo tipo de pastillas, me he sometido a cambios en la comida, el ejercicio me aliviana la intensidad de los dolores pero la endometriosis sigue allí”.

Uno de los problemas que enfrentan las mujeres con esta condición es que al momento de acudir por atención médica su dolor es minimizado. En muchos casos no reciben el diagnóstico a tiempo y viven muchos años con este problema cada vez que menstrúan.

“La endometriosis no es solo “dolor menstrual”, es una batalla diaria que afecta nuestra salud, nuestros sueños y nuestra calidad de vida. Si alguna vez sentiste que tu dolor fue minimizado, que nadie te creyó o que pasaste años sin diagnóstico, no estás sola”.

