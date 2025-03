Laura Bozzo amenaza con irse del cuarto Fuego de La Casa de los Famosos All-Stars 

La conductora peruana de televisión Laura Bozzo ha tenido un juego bastante inconsistente en La Casa de los Famosos, pues sus emociones le han hecho decir muchas cosas que han sorprendido a la audiencia.

En esta oportunidad, la presentadora de exitosos programas como ‘Laura en América’ habló de Rosa Caiafa, quien está nominada y explicó que si la experta en fitness se va, ella saldrá del cuarto Fuego.

Durante una conversación que tuvo con las cámaras, la artista afirmó: “¿Quiénes están en la cuerda floja? Bueno, obviamente Rosa, quien es la que más quiero, si se va Rosa no me quedaría en este cuarto. De verdad quisiera cambiarme inmediatamente de cuarto si se va Rosa”.

Laura pide apoyo por Rosa, dice que si sale ella se va de fuego… #LCDLF5 #LCDLFAllStars pic.twitter.com/R6alZaoMMI — LaCasaDeLosFamososAllStars (@CasaStars) March 14, 2025

Luego de esto, Laura Bozzo destacó: “Rosa es la única persona con la que yo me entiendo, que está aprendiendo, que tiene mucho carisma, cosas positivas, es una buena niña, es buena de corazón, no tiene maldad”.

La famosa comentó que Rosa cayó en el cuarto Fuego porque querían a alguien débil con los votos y eso es algo que lamenta.

“Ojalá que la gente la apoye, a mí me encantaría que este juego también se encantaría de gente joven, nueva, que se sorprendan con cada cosa, que jueguen desde la inocencia desde la maldad”, destacó.

La peruana comentó que no jugará con sus sentimientos: “Yo me juré a mi misma que iba a jurar Laura en América”.

Laura Bozzo ha tenido algunos encontronazos con otros integrantes del cuarto fuego, pero en especial con Julia Gama, es por eso que pide que salven a Rosa para quedar con una aliada.

Sin embargo, en las redes sociales se han mostrado comentarios que demuestran que no la intención no es votar por la colombiana.

“Laura no se quiere quedar sin asistente personal”, “¿Cómo no se va a querer cambiar si es su señal de que no tiene apoyo?”, “Ahorita no andamos ayudando a personas con nombre de flores”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Esa mujer cambia de opinión como de calzón”, “Quiere que se vaya Luca, dilo Laura”.

Sigue leyendo:

Jimena Gállego aclara rumores sobre la protección de Aleska

Habitantes de La Casa de los Famosos All-Stars se enteran del arresto de Aleska Génesis

Clovis Nienow sobre el arresto de Aleska Génesis: “Me da tristeza”