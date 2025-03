Revelan cuánto ganaría Lupillo Rivera por participar en La Casa de los Famosos All-Stars

No quedan dudas de que Lupillo Rivera es una de las personalidades más mediáticas que ha pasado por la franquicia de La Casa de los Famosos y por ende, en esta edición all-stars, es uno de los que más cobra por estar en el reality show de la cadena Telemundo.

El periodista Javier Ceriani reveló algunos datos de los supuestos sueldos que reciben varios participantes de esta competencia, entre ellos el Toro del Corrido.

“Lupillo Rivera cobra $30.000 dólares a la semana con su pelada y su pelón, se lleva la cifra de $120.000 dólares mensuales. Qué país generoso este”, dijo el argentino.

Además de esto, comentó quiénes son las otras figuras que reciben más dinero dentro de la casa: “Laura Bozzo cobra la cifra de $20.000 dólares a la semana y aquí me sorprende que Laura queda en tercer lugar, le gana otra participante que a mí me parece que no se lo merece, Niurka gana más que Laura Bozzo, no es justo, Laura da más rating y juego que Niurka, tiene más trayectoria, es conocida mundialmente en España y toda Latinoamérica. Niurka 25.000 dólares por semana”.

También mencionó a la controversial modelo venezolana Aleska Génesis, quien ganó, según Ceriani, $15.000 dólares semanales, por lo que se llevó $75.000 dólares, ya que estuvo cinco semanas en el programa.

Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos All-Stars

El cantante de música regional mexicana se ha proyectado dentro del juego como un estratega, sin embargo, en estas primeras semanas las cosas no le han salido como esperaba, sobre todo luego de la eliminación de Aleska Génesis, quien era su gran aliada.

Ahora, al artista le ha tocado reforzar su equipo, integrado por Paulo Quevedo, Erubey de Anda y Luca Onestini. Además, tienen fuertes intenciones de consolidar la alianza con el cuarto Fuego para terminar de afectar al equipo Tierra.

Lo cierto es que en las votaciones se ha visto que el juego de Lupillo no ha calado tanto, ya que varios de sus compañeros han sido eliminados del programa de televisión.

