Dania, Luca y Aleska se han convertido en la historia del “triángulo amoroso” que el público no quiere escuchar

Después de la fiesta romana que se vivió en La Casa de los Famosos All-Stars, el pasado viernes, la producción le está dando vida a una narrativa que ya se volvió cansada y aburrida. ¡Rechazada! Dania, Aleska y Luca se han convertido en la “telenovela de la vida real” que la producción quiere exponer, mientras que los fans prefieren ver a “Caramelyk”.

El problema con el trío es que están dándole demasiado show a una problemática que sirve como “cortina de humo perfecta” para otros temas que han acaparado la controversia y la indignación. Que no se ha podido ver ni en el 24/7, ni durante las galas, como por ejemplo: quién se tomó la leche de Lupillo Rivera, ¿hizo o no hizo pipí en la leche Lupillo Rivera?; ¿van a mostrar en algún momento la intensa pelea entre Paulo Quevedo y Niurka Marcos?

“La dejó seca”: Fans reaccionan a la respuesta que Niurka Marcos le dio a Aleska Génesis

El público está muy claro sobre lo que le gusta y lo que no. Muchos en redes escriben comentarios como: “El trío amoroso me aburre y cambio el TV tan pronto empiezan a hablar de eso en la gala. ¡Que no nos saturen de ese asunto tan baboso ni apuesten a ese tema porque van a retroceder el rating a las primeras semanas!”

Entonces, en pocas palabras, el público pide que dejan de darle foco a un tema que verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza.

