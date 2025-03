9 productos de Walmart que jamás debes comprar: son caros y de mala calidad

Ir de compras a Walmart es una costumbre común en millones de hogares de Estados Unidos. Sin embargo, no todo lo que reluce en sus estantes vale la pena. Algunos artículos pueden parecer económicos, pero su bajo precio no compensa los problemas de calidad, durabilidad o incluso sabor.

En esta lista, te mostramos 9 productos que, según opiniones de clientes y comparativas de mercado, conviene evitar. Además de ser costosos, dejan mucho que desear.

9 artículos que nunca deberías comprar en Walmart

Mantequilla de maní (Great Value)

A simple vista, la mantequilla de maní de Walmart parece una opción accesible, pero los consumidores no están convencidos. Su calificación promedio es de 3.3 sobre 5, por debajo del 4.6 que recibe la marca Jif. Entre los comentarios, se menciona un sabor a quemado que ha desilusionado a más de uno.

Lo peor es que ni siquiera es la opción más barata. El frasco de 16 onzas cuesta $1.94, mientras que la versión de Target (Good & Gather) se vende por $1.79 y tiene mejores calificaciones. En este caso, Walmart pierde tanto en sabor como en precio.

Mariscos

Los mariscos en Walmart reciben algunas de las peores críticas entre todos sus alimentos. Filetes de tilapia, bacalao y salmón de la marca Great Value tienen calificaciones entre 2 y 2.5 estrellas. Los comentarios hablan de olor rancio, textura blanda y sabor poco confiable.

Carne molida

Comprar carne molida en Walmart puede ser un riesgo. Aparte de las calificaciones bajas (2 a 2.5 estrellas), ha sido retirada del mercado en varias ocasiones por contaminación por E. coli. Los retiros ocurrieron en 2019, 2020 y 2022, afectando tanto carne fresca como congelada.

Para quienes buscan opciones más seguras o carne orgánica, Walmart tampoco ofrece mucha variedad. La mayoría de los consumidores termina eligiendo otras tiendas donde la calidad es más consistente.

Planes de telefonía

Walmart ofrece planes telefónicos bajo su marca ‘Straight Talk Wireless’. Aunque en papel parecen atractivos, las experiencias de los usuarios cuentan otra historia. En Consumer Affairs, el servicio tiene una alarmante puntuación de 1.1 sobre 5, con el 95% de las opiniones calificándolo con una sola estrella.

Problemas de señal, atención al cliente deficiente y dificultades para cancelar los planes son quejas recurrentes. Aunque el precio puede parecer competitivo, la mala experiencia de uso hace que muchos clientes no vuelvan a contratarlo.

Tarjetas de regalo

Son un obsequio rápido, pero Walmart no es el mejor lugar para comprarlas. A diferencia de Costco, que ofrece tarjetas con descuento (como $100 en Domino’s por solo $79.99), Walmart las vende al precio nominal sin beneficios adicionales.

En Walmart, pagarás el valor completo sin ningún incentivo adicional.

Pañales

Walmart vende marcas reconocidas como ‘Pampers’, pero sus precios no siempre son los más bajos. Por ejemplo, una caja de 140 pañales ‘Pampers Swaddlers’ cuesta $53.05 en Walmart. En Amazon, el mismo paquete está a $44.99, con entregas más rápidas y posibilidad de ahorro con suscripción.

Muebles de madera

Aunque visualmente atractivos, los muebles de madera de Walmart suelen ser poco duraderos. La mayoría están hechos de aglomerado, un material económico pero vulnerable a golpes, rayaduras y humedad.

Consumer Reports situó a Walmart entre las tiendas peor calificadas en su encuesta sobre mobiliario. Muchos usuarios reportan que los muebles se rompen fácilmente o presentan defectos tras poco uso, lo que los convierte en una mala inversión.

Leche orgánica

En teoría, Walmart debería ofrecer leche orgánica a buen precio, pero no es así. Medio galón de leche Horizon cuesta $5.32, mientras que en Target el mismo producto cuesta $4.99. La leche orgánica genérica Great Value cuesta $6.98, mientras que la marca 365 de Whole Foods está solo un centavo por encima, con mejor reputación y sabor.

Además, las calificaciones no favorecen a la leche de Walmart, que tiene una media de 3.0 frente al 4.7 de Whole Foods. No solo pagas más, sino que obtienes menos calidad.

Pizza congelada

Si estás pensando en una cena rápida con pizza congelada, conviene mirar más allá de la marca Great Value. Sus productos tienen puntuaciones muy bajas: entre 1.9 y 3.1 estrellas en Walmart. El sabor y la textura están lejos de ser los favoritos del público.