Venezolano se convierte en primer jugador de Yankees en usar barba

El lanzador venezolano de New York Yankees, Wilking Rodríguez, se convirtió en el primer jugador del equipo en usar barba tras la revocación de la política de vello facial que había implementado el anterior dueño de Yankees, George Steinbrenner, en 1973.

Rodríguez apareció este domingo en los campos de entrenamiento de los Yankees para lo que fue el triunfo 7-5 de los Mulos frente a Tampa Bay Rays con una barba bastante poblada durante un relevo cerca del final del compromiso.

A pesar que otros beisbolista del equipo del Bronx ya se habían visto con un pequeño sombreado, fue el derecho de 35 años quien mostró el cambio en la política con una cobertura completa de barba y bigote.

Rodríguez se encuentra buscando un cupo con los Yankees luego de una temporada 2024 que pasó entre la Clase-A y Triple-A de St. Louis Cardinals donde dejó número de 6.17 de porcentaje de carreras limpias en 11.2 innings de labor y13 presentaciones, incluyendo una como abridor.

Así comienza una nueva historia en la política local de los Yankees luego del trascendental cambio impuesto por el hijo de George, Hal Steinbrenner, que al parecer habló directamente con Devin Williams, uno de los precursores de la flexibilización, hasta que se hizo realidad.

“En las últimas semanas he hablado con un gran número de ex jugadores y peloteros actuales de los Yankees para conocer sus perspectivas sobre nuestra política de vello facial y aseo personal, y agradezco sus comentarios sinceros y diversos. La decisión final me corresponde a mí, y después de una cuidadosa consideración, hemos decidido modificar nuestras expectativas para permitir que nuestros jugadores y el personal uniformado tengan barbas bien arregladas a partir de ahora. Es el momento adecuado para dejar atrás la comodidad familiar de nuestra antigua política”, fue el mensaje que dejó el dueño de Yankees antes de revocar la normativa.

Mira como luce aquí el primer Yankee con barba desde 1973 aquí:

El primer jugador de los Yankees con barba es venezolano. pic.twitter.com/dlTvWQ3twO — Marcos Grunfeld 🇮🇱 / Sígueme en YouTube (@TheBeatwriter) March 16, 2025

