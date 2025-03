Anciana murió arrollada por conductor que huyó en Queens, Nueva York

Una mujer de 78 años murió atropellada mientras cruzaba una calle en Queens (NYC) por un conductor que se dio a la fuga y aún no ha sido capturado.

La víctima cruzaba Northern Blvd. cerca de Parsons Blvd. en Flushing alrededor de las 9:30 p.m. del viernes cuando una minivan oscura la embistió, informó la policía. El conductor de la minivan se dirigía hacia el oeste por Northern Blvd y siguió de largo, detalló Daily News.

Los servicios de emergencias médicas llevaron a la anciana al New York Presbyterian-Queens Hospital, pero no pudieron salvarla. Su nombre no fue revelado al momento.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En septiembre, un joven hispano de 29 años que recién había emigrado de Ecuador a Nueva York murió dos días después de ser atropellado en en esa misma zona de Queens. La semana pasada un peatón de 52 años falleció en un accidente automovilístico múltiple en Nueva Jersey a plena luz del día.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, aprobada en mayo, en honor a un niño de 12 años que murió atropellado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC). En abril de 2024 tres personas murieron en un accidente vial múltiple que desató un voraz incendio en una autopista en South Brunswick, Nueva Jersey.

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

En promedio, la violencia vial cobró la vida de una persona en NYC cada 34 horas en 2024. Hasta el 22 de octubre los accidentes viales mataron a 207 víctimas y lesionaron gravemente a más de 2,300. Se trata de más fatalidades que en 8 de los últimos 10 años, y esta crisis de salud pública representa costos de más de $5,000 millones de dólares, según Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.