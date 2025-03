Denuncian que hispano deportado a El Salvador fue detenido bajo engaño: “No es malandro”

Juan Yamarte vive con incertidumbre tras la detención de su hermano Mervin, quien fue arrestado junto a tres amigos por autoridades migratorias en el apartamento donde vivían en Dallas, Texas.

“Los engañaron que se lo iban a llevar por investigaciones, y a Andy (otro de los detenidos), que se lo estaban llevando por orden de captura y deportación”, comentó a la cadena Univision.

La familia quedó el shock al ver que el joven aparecía en las imágenes que el gobierno de El Salvador divulgó de los 238 migrantes venezolanos deportados, supuestamente vinculados con la banda criminal Tren de Aragua.

“No puede ser que se lo hayan llevado a El Salvador, como si fueran unos animales y lo están vinculando con el Tren de Aragua”, expresó Juan, quien negó cualquier relación de su hermano con la banda.

Aseguró que Mervin, quien en Venezuela intentaba abrirse camino como futbolista, había llegado a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades.

“Nosotros somos venezolanos de bien, somos padres de familia, jugamos fútbol aquí en Dallas”, afirmó Juan a la cadena de noticias.

En Maracaibo, familiares y amigos de Mervin manifestaron este martes para rechazar la detención del joven y para exigir su libertad, así como la del resto de los migrantes que, aseguran, no tienen antecedentes penales.

Mervin, quien llevaba dos años viviendo en Estados Unidos, ayudaba económicamente a su familia y recientemente había recibido a su hermano mayor, de acuerdo con el reportaje.

“No son ningunos malandros, como los están poniendo”, expresó una de las manifestantes.

“Estaban pasando necesidad, tenían hambre”

En las redes sociales, Jair Valera, primo de Mervin, había denunciado la deportación a El Salvador.

“Se entregaron voluntariamente a las autoridades porque estaban pasando necesidad, tenían hambre, no tenían trabajo. Y en vez de ser enviados de vuelta a Venezuela, los mandaron a la cárcel en El Salvador”, aseguró.

“No todo el mundo pertenece al Tren de Aragua. Mi primo no es un criminal. Si nuestra comunidad no quisiera a estos muchachos, no estaríamos alzando la voz. En Estados Unidos todos esos gringos tienen tatuajes, y yo no veo a un gringo detenido por eso. Un tatuaje no hace a nadie delincuente”, dijo.

Sigue leyendo:

• Hay muchos venezolanos sin récord criminal en EE.UU. detenidos en El Salvador: oficial de ICE

• México envía nota diplomática a EE.UU. para que no deporte mexicanos a Guantánamo

• “¡Debe ser destituido!”: Trump sobre el juez que intentó frenar deportaciones de venezolanos