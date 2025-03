Donald Trump hará publicar 80,000 páginas de archivos de John F. Kennedy este martes

El presidente Donald Trump anunció que este martes se publicará 80,000 páginas de archivos sin editar sobre el asesinato del expresidente demócrata, John Fitzgerald Kennedy, tras prometer en su campaña electoral que desclasificaría los documentos.

“Ya que estamos aquí, pensé que sería apropiado —mañana anunciaremos y entregaremos todos los archivos de Kennedy—. Se ha esperado esto durante décadas, y he dado instrucciones a mi equipo… a muchas personas diferentes, como [la directora de Inteligencia Nacional] Tulsi Gabbard, para que se publiquen mañana”, declaró el lunes el mandatario a la prensa en un recorrido por el Centro Kennedy en Washington D.C.

“Tienen mucha información para leer. No creo que vayamos a censurar nada. Dije: ‘Simplemente, no censuran, no pueden censurar’”, expresó Trump, agregando que serán unas 80,000 páginas que describió como “interesantes”.

Cuando se le cuestionó si había visto lo que había en los archivos, indicó que había “oído hablar de ellos” y añadió: “No estoy haciendo resúmenes, tú escribirás el tuyo propio”.

A inicios de año, Trump firmó una orden ejecutiva que ordena la publicación de documentos del gobierno federal vinculados con el asesinato de Kennedy, el del ex fiscal general Robert F. Kennedy y el de Martin Luther King Jr., informó The Hill.

La orden informó al director de inteligencia nacional y al fiscal general a presentar un plan dentro de 15 días para la “publicación completa y exhaustiva de los registros relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy”.

En su campaña del año pasado, el ahora presidente republicano prometió desclasificar los documentos gubernamentales que quedaban sobre el asesinato de JFK, que ha sido un tema de interés público durante décadas tras el tiroteo en Dallas, Texas, en 1963 a manos de Lee Harvey Oswald. Aunque, siguen las conspiraciones sobre la participación de la CIA o de otro pistolero.

“Dije durante la campaña que lo haría y soy un hombre de palabra”, señaló Trump el lunes.

Trump hizo la misma promesa durante su primer mandato, pero al final mantuvo algunos documentos en secreto en medio de preocupaciones de inteligencia.

La última filtración de los documentos se produjo en 2022, cuando los Archivos Nacionales publicaron 13,000 nuevos documentos vinculados con el asesinato.

En 1992, el Congreso aprobó una legislación que exigía a todos los registros gubernamentales que quedaban sobre la muerte del expresidente Kennedy se publicaran antes del mes de octubre de 2017, a menos que representara algún riesgo para la defensa o la inteligencia nacional, y tanto Trump como el exmandatario Joe Biden emitieron prórrogas para mantener la privacidad de ciertos documentos.

