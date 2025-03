Francisca responde a preocupaciones por bailar en tacones

La presentadora de televisión Francisca, el pasado lunes, compartió un video en su perfil de Instagram. En el audiovisual, se muestra muy feliz, al mismo tiempo que está haciendo un baile en el que decidió lucir un vestido marrón y unos tacones negros altos en medio de su tercer embarazo.

“Yo traté de que me quedara cool, dudo que lo haya conseguido, pero la intención es lo que cuenta. A movernos este lunes”, fue el motivador mensaje que la esposa de Francesco Zampogna dejó para acompañar el video.

La dominicana supera los cuatro millones de seguidores en la plataforma, y varios de sus seguidores aprovecharon para dejarle algunos comentarios. Muchos de ellos coincidieron en que esos zapatos no van acordes con ella debido a que está embarazada; algunos mencionaron que podría ser hasta peligroso para ella y su bebé.

“Acabo de subir un video bailando y estoy viendo algunos comentarios de muchas chicas (que se los agradezco en el alma), preocupadas porque yo estoy bailando con (les voy a enseñar) estos tacones. Sí, los tacones está bien altos, pero yo quiero que ustedes sepan (a todas las que se preocupan) yo me pongo esos tacones para trabajar, pero yo cuando termino de trabajar ando con estos zapatos bajitos para estar bien cuidadita“, comentó a través de su cuenta de Facebook.

Francisca no dudó en defender su postura ante las constantes opiniones de sus seguidores, dejando claro que está consciente de lo que hace: “Así que tranquilos que uno sabe hasta dónde aguanta. Además, miren, tengo la panza todavía como chiquita, manejable, no me siento tan pesada, pues tengo que aprovechar porque después ya me pongo grande, uno se desproporciona y ya no tengo energía ni ganas de hacer nada”.

A pesar de que no puso en duda continuar usando ese tipo de zapatos, expresó su agradecimiento a aquellos que la quieren ver bien durante su embarazo: “Gracias otra vez por los mensajitos de preocupación, pero todo está bien, uno sabe hasta dónde tira porque yo soy la más preocupada y la más enfocada en que mi bebé esté bien”.

