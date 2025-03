Javier Tebas lanza dura respuesta a las amenazas de Carlo Ancelotti y el Real Madrid

El presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, demostró una vez más que no está dispuesto a seguir las órdenes del Real Madrid al responder de manera irónica a las amenazas realizadas por el entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien aseguró que no participarán en la próxima jornada del balompié español si vuelven a tener un partido en el que no se cumplan las 72 horas de descanso.

Estas declaraciones las realizó el entrenador merengue durante una conferencia de prensa al afirmar que todos los jugadores de su plantilla necesitan por lo menos tres días de diferencia entre cada uno de los partidos para poder tener las óptimas condiciones.

“Carlo, seguro que Emilio (Butrageño) te habrá contado que LaLiga había puesto el partido con el Leganés, de la próxima jornada, el sábado a las 4:15 para darles más descanso antes de la semifinal contra la Real Sociedad. Pero Emilio le pidió al director de competiciones de LaLiga cambiarlo a las 9 —seguramente con tu conocimiento y autorización, me imagino— para beneficiar a los que venían de la fecha FIFA”, dijo Tebas.

“¡Y ahora nos quedan menos de 72 horas entre el pitido final del partido del sábado y el inicio de la semifinal del martes! ¡Que se clasifique a la final el mejor! Saludos”, finalizó el presidente de la competencia a través de su cuenta en la red social X.

La polémica se originó exactamente el sábado tras la victoria del Real Madrid sobre el Villarreal; Ancelotti afirmó que él no era ningún entrenador de baja categoría y que no iba a permitir que su equipo volviera a tener tan poco tiempo de descanso tras la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League que tuvieron contra el Atlético de Madrid.

A pesar de esto el Real Madrid volverá a tener dos compromisos en un lapso de cuatro días tras la fecha FIFA; estos son ante el Leganés el sábado 29 de marzo y posteriormente la semifinal de vuelta de la Copa del Rey el 1 de abril, por lo que habrá que esperar para ver si Ancelotti cumple su promesa de no asistir al encuentro con sus jugadores.

