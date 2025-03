Nodal habló sobre el hate y su proceso de terapia

El 10 de junio de 2024, la vida para Ángela Aguilar y Christian Nodal dio un giro completamente negativo, ya que fue ese día cuando salió la exclusiva en la que ellos confirmaron a la revista HOLA!, que sí eran novios. Además, también posaron juntos, momento en el que demostraron su amor. Desde entonces, han recibido muchos comentarios malos en su contra.

El intérprete del regional mexicano, en los últimos días, ha estado ofreciendo entrevistas a diversos programas, y esta vez le correspondió a ‘Venga la Alegría’. Durante la conversación en la que abordaron diversos temas, y uno de ellos fue la manera en la que enfrenta todo lo malo que dicen en su contra; y es que tuvo que buscar ayuda de un profesional.

“La realidad es que me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado y también hasta el grado de seriedad que lleven. También fue mucha terapia, yo creo que va por ahí. Cada vez que me enojo, logran lo que ellos quieren, y dije: ‘Ya voy a dejar ese juego, que inventen lo que quieran inventar, hablen lo que quieren hablar y a disfrutar la vida”, dijo en exclusiva para el programa.

Christian ha sido muy cuidadoso al hablar sobre su pasado, ya que no quiere involucrar de ninguna manera a la madre de su hija. Por ello, no quiso profundizar en la supuesta infidelidad que él habría cometido para poder estar con Ángela: “Creo que todo va a estar bien aterrizado en tu realidad. He aprendido a tomar mis fuerzas y abrazar el momento, el presente, sobre todo en privacidad”.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ no niega que han sido momentos complejos en su vida, pero considera que lo mejor es seguir hacia adelante para poder avanzar, ya que muchas veces las especulaciones parecen no tener fin.

“Ya lo que ha pasado ha sido suficiente. Está de más, todas las personas que han estado involucrados, ya que todo el mundo tiene su vida, todo el mundo está siguiendo su rumbo. A mí no me interesa meter el pie a nadie, no me interesa, yo creo que ya quien quedó como el bueno o el malo o la mala o el bueno, ya está de más, no quiero enfocarme en eso”, dijo a ‘Venga la Alegría’.

