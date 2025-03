Romeh critica a Lupillo: “Hay mucho protagonismo de su parte”

Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera fueron unos de los exhabitantes más destacados de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, y una clara muestra de ello fue que ambos que llegaron al día de la gran final con Maripily, la gran ganadora de la noche.

El campeón mundial del fitness ofreció una entrevista exclusiva a TVNotas para hablar de ciertos aspectos sobre el cantante, algunas diferencias que tuvieron en el pasado, al mismo tiempo que no pudo evitar estallar en su contra por las estrategias que está implementando en esta nueva temporada.

“No sé por qué tanta pleitesía con Lupillo. Ya sabemos cómo juega. No creo que la producción lo proteja. Más bien él manipula a los demás y todos se la han creído. Hay mucho protagonismo de su parte. Es demasiado egocéntrico. Si lo halagas y le llenas el ego, lo tiene en tu mano. Justamente, era lo que yo hacía con él. Le daba ideas para decirle al grupo él las ejecutaba y se ganaba la estrellita”, dijo durante la exclusiva.

“Con respecto a la demanda que mencionó que me pondría (por difamación), nunca la metió, porque al final no procede. Me asesoré con abogados. El señor es un viejo lobo de mar. Maneja mucho la intimidación y si te dejas, valiste. Hace berrinche, se pelea con las mujeres y si no le hacen caso se pone como niño. Por eso le gané”, agregó al mencionado medio de comunicación.

Las declaraciones de Rodrigo Romeh fueron verdaderamente impactantes; sin embargo, eso no fue lo único, ya que explicó que el hermano de Jenni Rivera habría impuesto sus propias reglas para poder participar en esta temporada, y una de ellas habría sido evitar que este entrara a la competencia porque le tendría “miedo” de volver a competir a su lado.

“También me llegaron rumores de que él puso cláusulas en su contrato para que yo no pudiera entrar a ‘La Casa de los Famosos All Stars’. De hecho, nadie de ‘Tierra’ pudo. Creo que nos tiene miedo. Estoy seguro de que puso esa cláusula por mí”, destacó.

