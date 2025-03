Lupillo Rivera rompe en llanto por eliminación de Erubey de Anda de La Casa de los Famosos All-Stars

Lupillo Rivera no contuvo las lágrimas poco después de enterarse de que Erubey de Anda fue eliminada del reality show La Casa de los Famosos All-Stars, de la cadena Telemundo.

La cantante mexicana se convierte en la sexta habitante que el público saca del programa de telerrealidad y es otro duro golpe para el Toro del Corrido, pues la semana pasada salió Aleska Génesis, quien era considerada una de sus grandes aliadas.

Ahora, el hermano de Jenni Rivera pierde a otra habitante de su cuarto, y alguien además muy especial, pues le hacía constante compañía dentro de la “telenovela de la vida real”.

En el 24/7 mostraron cómo el famoso lloró por esta eliminación, algo muy similar a lo que vivió la semana pasada.

Paulo Quevedo lo acompañó en su sentimiento y además le dijo que sus contrincantes estaban entendiendo muy bien el juego, pues han logrado eliminaciones importantes en el reality show. En una conversación con el actor mexicano, el intérprete de ‘Borracho’ afirmó: “Las estoy pagando todas del año pasado”.

El público también ha reaccionado a la eliminación de Erubey de Anda y en particular al llanto de Lupillo Rivera.

Algunos de los mensajes que se han leído a propósito de este momento son: “Me da no sé qué, pero me acuerdo como celebró la salida de Clovis… y se me pasa”, “Digan lo que digan, no me interesa, esta temporada es el karma de Lupillo”, “Qué satisfacción ver perder una vez más a Lupillo. Y que sea justamente en este cuarto en donde tanto te creías en tu temporada pasada y decías que ibas a dejar a Ariadna sola para que “sufriera”. Y quien hoy sufre eres tú”.

Este miércoles se elegirá a un nuevo líder de la semana, una oportunidad para que Agua y Fuego intenten tener el control y recuperarse de las eliminaciones que han vivido en estos casi dos meses de competencia.

Sigue leyendo:

Paty Navidad tiene discusión con Diego Soldano en La Casa de los Famosos All-Stars

¿A quién salvó Julia Gama de la eliminación en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’?

La Bebeshita le responde a Lupillo Rivera por comentario que hizo en La Casa de los Famosos All-Stars