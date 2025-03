Así se jugará la fecha 13 de las Elminatorias Conmebol: partidos, horarios y dónde ver en EE.UU.

Este jueves 20 de marzo se llevará a cabo una nueva fecha FIFA con la jornada 13 de las Eliminatorias Conmebol. Las cuales sirven para determinar los clasificados a la Copa del Mundo 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El jueves se llevarán a cabo tres encuentros y el viernes 21 otros dos compromisos para cerrar la jornada 13 de las Eliminatorias Conmebol.

Partidos y horarios

Paraguay vs. Chile 7:00pm ET

Brasil vs. Colombia 8:45pm ET

Perú vs. Bolivia 9:00pm ET

Viernes 21/03

Ecuador vs. Venezuela 5:00pm ET

Uruguay vs. Argentina 7:30pm ET

Dónde ver los partidos en EE.UU.

Paraguay vs. Chile. Fanatiz

Brasil vs. Colombia. Telemundo, Universo, Fubo, ViX, Fanatiz

Perú vs. Bolivia. Fanatiz

Ecuador vs. Venezuela. Fanatiz

Uruguay vs. Argentina. Fanatiz

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol

Por último la jornada 14 de las Eliminatorias Conmebol se jugará completa el martes 25 de marzo. Siendo la última jornada hasta junio en donde se jugará la fecha 15 y 16 para terminar con la jornada 17 y 18 en septiembre y conocer los clasificados al Mundial.

