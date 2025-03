En grupo mataron a joven hispano saliendo de concierto en el Barclays Center de Nueva York

Michael Arguy Hernández, joven de 27 años, murió apuñalado por un grupo de adolescentes al salir de un concierto en el Barclays Center de Brooklyn (NYC), a pesar de que suplicó por su vida, según su devastada familia.

La víctima acababa de disfrutar el espectáculo de J-Hope, parte de la gira en solitario del miembro de BTS, cuando discutió con cuatro adolescentes cerca de las avenidas Atlantic y Flatbush alrededor de las 9 p.m. del viernes. La pelea se tornó violenta y Arguy Hernández recibió múltiples puñaladas en el abdomen, según informó la policía. Los paramédicos lo llevaron de urgencia al New York-Presbyterian Hospital Brooklyn Methodist, pero no pudieron salvarlo. No tenía antecedentes penales, según fuentes policiales.

“Estoy furiosa. Estoy frustrada. No entiendo por qué le quitaron la vida… ¿Por qué le hicieron esto?”, dijo a Daily News una tía con quien vivía víctima en El Bronx y quien pidió no ser identificada. Dijo que fue citada por NYPD y una vez en la sede policial se le encargó identificar el cuerpo de su sobrino a través de fotos que mostraban sus horribles heridas. “Salí de mi casa hacia la comisaría con $500 dólares pensando que tendría que pagarle la fianza o algo así”, dijo. “Nunca imaginé que recibiría la noticia de su fallecimiento”.

Arguy Hernández era nativo de Yonkers y trabajaba como guardia de seguridad, pero dedicaba su tiempo libre al rap. “Le encantaba la música en general. Lo sabía todo sobre música”, agregó su tía. “Le gustaba divertirse y estar con su familia. Le gustaba hacernos sonreír”.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A principios de agosto un joven de 20 años fue arrestado como sospechoso del tiroteo mortal del niño Troy Gill (13) cuando regresaba a casa después de un partido de los Brooklyn Nets en Barclays Center, en una aparente venganza entre pandilleros.

Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM. La policía de Nueva York (NYPD) alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019).

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de ese diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.