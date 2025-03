Sheynnis Palacios aclara que su relación con Carlos Gómez está “mejor que nunca”

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, expresó sus sentimientos en su relación con el exbeisbolista venezolano Carlos Gómez y desmintió los rumores de una supuesta ruptura.

Sheynnis Palacios y Carlos Gómez fueron blanco de rumores de ruptura durante los últimos días debido a que borraron muchas de las fotos juntos que tenían en sus redes sociales. Sin embargo, parece que la pareja está más unida que nunca y en un gran momento de su relación.

En una entrevista para el programa ‘Hoy Día’, Sheynnis Palacios negó que haya roto con su novio Carlos Gómez. “Yo quiero decirles que mi moreno hermoso me ha esta apoyando en mi conferencia, ha estado conmigo. Y que una foto no define que una relación esté bien o incluso esté mal. Por mi boca va a salir que mi relación está mejor que nunca”, dijo Sheynnis.

En una entrevista para People en Español, la reina de belleza nicaragüense aseguró que se encuentra en un muy buen momento con su pareja, cuya relación se confirmó a finales de 2024.

En la entrevista Sheynnis calificó a Carlos como un “hombre maravilloso” y dijo que esta “cada día más feliz”. La ganadora del Miss Universo 2023 aseguró que se encuentra en la relación estable que siempre soñó. “Es un hombre con el que de verdad lo describí y el de arriba me lo mandó. Estoy feliz y contenta y esperando en Dios que esta relación siga siendo maravillosa como lo ha sido este año”.

Con respecto a si existen planes de boda en el futuro cercano, Sheynnis Palacios respondió: “Esa pregunta se la tienen que hacer a él no a mí”.

La modelo y periodista nicaragüense aseguró que siempre soñó con formar una familia y tener hijos. “Siempre he soñado con formar una familia, con casarme, hacer mi propio hogar, con tener hijos, me he vistos siempre siendo una mamá joven, quiero tener hijos joven, esa es mi verdadero sueño”.

La ex Miss Universo está en otra etapa profesional del su vida al incursionar como conferencista. Su conferencia es este 19 de marzo y lleva por nombre ‘¿Y ahora qué?’, una charla en la que espera ayudar a dar respuesta a esta pregunta que muchas personas se hacen en diferentes etapas de su vida.



“Se ha puesto mucho cariño y mucho amor, (y) por qué decidí llamarle así, porque esa es una pregunta que me han hecho mucho desde que en noviembre entregué mi título de Miss Universo, también es una pregunta que nos hacemos los seres humanos en diferentes etapas de nuestra vida y quiero brindar esta herramienta a las personas (para) cuando se preguntan ¿y ahora qué?”, dijo a People En Español.

