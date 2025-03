¿Cazzu responde a Ángela y Nodal en su nueva canción?

Cazzu estrenó un nuevo tema musical que ha superado las expectativas de sus fanáticas y más, ya que la canción se llama “Con otra” y todo indicaría que está hablando de la situación que enfrentó con Christian Nodal, padre de su hija Inti, quien además la dejó y a las pocas semanas confirmó su relación sentimental con Ángela Aguilar.

En menos de 24 horas, la canción en YouTube ya superó el millón de reproducciones. Fue a través de su perfil en Instagram donde anunció que estrenaría un nuevo tema en el que había estado trabajando, y lo que más llamó la atención fue el nombre que tiene esta canción que habla de la infidelidad por la que pasó una mujer.

La rapera de origen argentino comenzó de una manera bastante particular: “La que nada debe, nada teme. Robado se va, lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo“. Aquí podría estar haciendo referencia al inicio del vínculo amoroso entre Nodal y Aguilar; esta última, aparentemente, se habría metido en la relación de ellos.

Además, la rapera no tuvo temor en hacer referencia a Pepe Aguilar, suegro de Christian, quien ha mostrado una fuerte postura ante las graves acusaciones en las que se ha visto sometida su hija menor. Además, este no sería el primer escándalo en el que Ángela se ve involucrada.

Otra de las estrofas del tema indicaría que la hija de Pepe estaría pendiente de la persona menos indicada y a lo que debería prestarle atención no lo hace, así asegura que también terminaría presenciando una infidelidad, tal como le ocurrió a ella. Además, no dudó en resaltar que cuando llegue ese momento recordará cuando se burló de Cazzu.

“Muy despistada, te estás cuidando de la equivocada. No te deseo el mal, pero él te va a engañar. Será con otra y recordarás cómo te reías el día que estuve en tu lugar. Y no lo dudo, te lo aseguro, te va a engañar”, entona en su canción “Con otra”.

En una de sus estrofas menciona que no podría hacerle eso a otra mujer; al mismo tiempo, detalló que, aparentemente, disculparía a Ángela tras las declaraciones que ha dado ante la prensa por estar con Nodal: “Yo jamás te haría lo que tú me hiciste. Con todo y eso que dijiste. Aun así podría perdonártelo. No te deseo el mal”.

