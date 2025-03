Trump pide a la Corte Suprema limitar a jueces por sus “decisiones peligrosas”

El presidente Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo que reduzca el poder de los jueces federales para emitir medidas que han bloqueado varias de las órdenes ejecutivas que ha firmado desde que tomó el cargo en enero. Además, aseguró que sus “decisiones y fallos son muy peligrosos e incorrectos”.

Trump recurrió a su red social Truth Social para manifestar su descontento por la cantidad de impedimentos que han tenido algunas de sus políticas, tras ser bloqueadas por jueces federales.

“Jueces radicales de izquierda”

“Las órdenes judiciales nacionales ilegales de jueces radicales de izquierda podrían llevar a la destrucción de nuestro país“, subrayó el mandatario republicano.

“¡Estas personas son unos lunáticos que no se preocupan, ni siquiera un poco, por las consecuencias de sus decisiones y fallos, que son muy peligrosos e incorrectos!”, añadió.

Actualmente, los tribunales federales están revisando más de un centenar de demandas contra las medidas proclamadas por Trump, reportó EFE.

Desde el primer día de su segundo mandato, Donald Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas, de las cuales muchas han sido suspendidas o bloqueadas, ya que en la mayoría, las personas afectadas interpusieron demandas.

Algunas de las políticas que fueron detenidas son:

Negar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Incentivos para la renuncia de funcionarios públicos.

Prohibición del servicio militar para personas transgénero.

El cierre de USAID, que además lo califican de inconstitucional.

Traslado de reclusas transgéneros a prisiones para hombres.

El uso de ley para acelerar las deportaciones.

Devolver trabajo a funcionarios despedidos de varios departamentos.

Frenar la deportación de más de 200 migrantes venezolanos.

Califica a juez de “alborotador y agitador”

Esta última ha causado gran molestia en el mandatario, y exigió la destitución del juez James Boasberg, a quien calificó de “lunático de la izquierda radical”.

“Este juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que fue tristemente designado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente. No SE IMPUSO en el VOTO popular (¡por mucho!), no SE IMPUSO EN LOS SIETE ESTADOS BISAGRA, no SE IMPUSO en 2.750 contra 525 condados, ¡NO GANÓ NADA!”, escribió Trump en su red social.

El Gobierno utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que solo se ha aplicado en conflictos históricos, para justificar la expulsión de los venezolanos.

