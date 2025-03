Los proyectos imprescindibles para realizar en casa esta primavera, según The Home Depot

La mayoría de los propietarios e inquilinos coinciden en que la primavera comienza cuando inician su primer proyecto del hogar (64%), según una nueva encuesta que realizó Reputation Leaders para The Home Depot.

Entre los encuestados, las tareas más comunes en todo el país son la limpieza de ventanas y mosquiteras, la limpieza de la parrilla y el desmalezado o desbroce del jardín, lo que pone de manifiesto el interés por renovar los espacios interiores y exteriores con el comienzo de la nueva estación.

The Home Depot da a conocer nuevos datos sobre proyectos de mejoras para el hogar, así como inspiración y recomendaciones para proyectos en su primer informe de proyectos de primavera What Are You Working On? (¿En qué estás trabajando?).

Principales hallazgos:

La limpieza hace bien al alma: el 65% de los propietarios e inquilinos esperan con ansias la limpieza de primavera . Una gran mayoría (85%) afirma que beneficia a su salud mental y su bienestar y que tiene la sensación de haber cumplido cuando la termina (80%).

Adiós a los cables: desde cortar el césped hasta construir una plataforma, las herramientas eléctricas le ayudan a completar sus proyectos de primavera. Entre las personas que piensan utilizar herramientas eléctricas, se prefieren las sin cables (76%) a las con cables.

La felicidad de plantar: entre quienes planean proyectos de jardinería, el 68% afirma que plantar y hacer jardinería les hace felices, y el 65% cree que beneficia su salud y bienestar. Casi la mitad (49%) se identifica como “padres de plantas”. Si quiere renovar el abono de su jardín, no es la única persona. Más de la mitad (52%) de las personas que planean proyectos de jardinería desean añadir o renovar el abono de los canteros de jardín, lo que la convierte en la tarea de jardinería más común de 2025.

Dominar la parrilla: el clima cálido es el momento perfecto para encender la parrilla, pero a medida que los patios se convierten en una extensión de la casa, el 62% de los propietarios e inquilinos no abandonan la parrilla durante el año, incluso durante las vacaciones de invierno (61%). Los propietarios están de acuerdo en que asar a la parrilla es una actividad social: 1 de cada 5 personas lo haría más a menudo si eso significara reunirse con amigos y familiares.

“La primavera es una estación de renovación, y estamos a disposición para ayudar a los clientes a encarar sus proyectos con confianza”, afirma Billy Bastek, vicepresidente ejecutivo de merchandising de The Home Depot. “El 76% de los encuestados afirma que los proyectos de primavera ayudan a curar la ‘fiebre primaveral’, por lo que estamos encantados de ofrecer las herramientas, los productos y el asesoramiento profesional necesario para renovar hogares y jardines”.

Del 3 al 16 de abril de 2025, el minorista celebrará su evento anual Black Friday de Primavera, tanto en las tiendas físicas como en Internet, donde los clientes encontrarán ofertas en plantas, abonos, herramientas de jardinería y equipos eléctricos de exterior para el jardín, el patio o las flores de temporada.

Los clientes también encontrarán ofertas exclusivas de un solo día en el evento Spring Deal Days (Días de Ofertas de Primavera), que tendrá lugar del 24 de abril al 7 de mayo de 2025.

¿En qué estás trabajando? incluye un mapa interactivo por estados, donde se muestran los proyectos de primavera más populares y se ofrecen consejos de expertos para llevarlos a cabo. Descubra el informe completo aquí: proyectos.homedepot.com/spring.

