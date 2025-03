Migbelis Castellanos habla de la recta final de su embarazo

Migbelis Castellanos, presentadora venezolana de televisión, está cerca de cumplir uno de sus grandes sueños como mujer: convertirse en madre.

A poco tiempo del nacimiento de su niño, la conductora habló con Adamari López, su compañera en el programa Desiguales, que transmite la cadena Univision.

“Las quiero mucho, muchachas, estoy muy feliz de tener esta platica con ustedes. La verdad he tenido un embarazo muy saludable, no me puedo quejar. Estoy muy agradecida con Dios con eso, pero la batalla que he tenido ha sido más mental que nada”, dijo.

Además de esto, explicó que fue este miércoles al médico y como está en la última semana de su embarazo pensó que le dirían que se quedaba porque ya empezaba su trabajo de parto, pero por ahora no está lista.

Migbelis Castellanos habla de su embarazo



La venezolana indicó que el próximo lunes deberá regresar al médico para probablemente comenzar su trabajo de parto.

“Tengo que confesar que rompí en llanto porque entré en desespero, me duele la espalda, mi cuerpo, entonces salí de ahí como con mucha culpa de pensar en todas las mujeres que desearían estar en mi lugar de estar a la espera de recibir a mi bebé”, explicó.

“Este espacio en mi casa lo necesitaba, pero ya estoy así como no acepto”, agregó la ex reina de belleza.

Luego de contar su experiencia, la doctora Nancy González le contestó que lo mejor es que se sienta como quiere y que lo exprese, pues reconoce que esta etapa es complicada: “No es fácil estar con un panzón y es la primera”.

Por su parte, Karina Banda le dijo: “Qué bueno tener el apoyo de tu esposo, que es un pan de Dios y de tus papás”.

Varios televidentes del programa reaccionaron a sus declaraciones con mensajes como: “Son momentos de mucha ansiedad, todas pasamos por lo mismo, sé libre y feliz, ya viene el bebé”, “¡Tranquila! Todo pasará y esa lucha mental cuando tenga el bebé en brazos pasará”.

