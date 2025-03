Migbelis Castellanos tendrá reemplazo en Desiguales

La venezolana Migbelis Castellanos está muy feliz por la etapa que atraviesa, y es que dentro de poco podrá darle la bienvenida su bebé, pues se encuentra en la recta final de su embarazo. Por ello, deberá ausentarse temporalmente del talk show de Univision, transmitido de lunes a viernes.

“Sigo trabajando por el momento o hasta que mi doctora me diga que es momento de quedarme en casa, descansar y esperar a tener contracciones para entrar en trabajo de parto, pero por lo pronto, me van a seguir viendo en Desiguales”, dijo a través de su perfil de Instagram.

Carlos Mesber, productor del programa Desiguales, ofreció una exclusiva a People en Español, donde habló de la etapa que vive la conductora: “Migbelis está, ya que no se aguanta ella, está como súper cómica, cada vez se siente más grande. Todos los días la vemos y está como que: ‘Ya no sé, ya no puedo’. Yo creo que es la primera vez que veo a una mujer embarazada todos los días”.

En cualquier momento, Castellanos en cualquier momento deberá dejar el programa por la llegada de su bebé, pero la audiencia se ha preguntado si ella tendrá un reemplazo, y Carlos despejó la duda: “La razón es esa, Wendy vino a ocupar el espacio de Migbelis mientras se va de parto a ser mamá y vino antes para irnos acoplando y así”.

Mesber detalló que Guevara, en estos días, ha tenido un buen desempeño y receptividad por parte de la audiencia que todos los días disfruta de este espacio de entretenimiento, donde los temas que abordan son diversos y cada conductora da una opinión completamente distinta a la de sus compañeras.

“Tiene unos puntos de vista muy locos. Usualmente, Amara trae esos puntos de vista que son un poco como crazy y que te sacan de la cajita; pero los de Wendy van todavía más allá. Entonces está muy bien porque hay un balance completo de todo. Ninguna se repite entre ellas, que ese es uno de los secretos más importantes que tiene el programa: aparte de que se llevan bien, ninguna se repite”, agregó a People en Español.

